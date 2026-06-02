「まじか」「悲しいな」三笘所属のブライトン、月曜日の“公式発表”にネット騒然「もう彼のようなキャリアは見られません」
三笘薫が所属するブライトンは６月１日、元イングランド代表MFジェームズ・ミルナーの現役引退を発表した。
現在40歳の大ベテランは、16歳の時にリーズでプロデビューを飾って以来、ニューカッスル、アストン・ビラ、マンチェスター・シティ、リバプール、ブライトンでプレー。史上最多のプレミア658試合に出場した。
この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「まじか」
「歴代最多なんや、エグいな」
「鉄人中の鉄人です」
「サッカーの伝説」
「引退悲しいな」
「現役最多はすごい。お疲れ様でした」
「究極のプロフェッショナル。なんてキャリアだ」
「お疲れ様でした。本当に偉大なキャリアでしたね。」
「もう彼のようなキャリアは見られません」
サッカー界にその名を刻んだ鉄人が、24年のキャリアに幕を閉じた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
現在40歳の大ベテランは、16歳の時にリーズでプロデビューを飾って以来、ニューカッスル、アストン・ビラ、マンチェスター・シティ、リバプール、ブライトンでプレー。史上最多のプレミア658試合に出場した。
この一報がもたらされると、インターネット上では次のような声が上がった。
「まじか」
「歴代最多なんや、エグいな」
「鉄人中の鉄人です」
「サッカーの伝説」
「引退悲しいな」
「現役最多はすごい。お疲れ様でした」
「究極のプロフェッショナル。なんてキャリアだ」
「お疲れ様でした。本当に偉大なキャリアでしたね。」
「もう彼のようなキャリアは見られません」
サッカー界にその名を刻んだ鉄人が、24年のキャリアに幕を閉じた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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