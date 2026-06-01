【ママの昇格vs娘の送迎どっち？】ダンスの才能アリ！？上級クラス誘われ…＜第3話＞#4コマ母道場
子どもに習い事をさせて「未来の可能性を広げてあげたい」と思っている親御さんは多いと思います。ですが仕事の都合で送迎できなかったり、金銭面で折り合いがつかなかったり……いろいろな事情がありますよね。今回はわが子に習い事をさせたいけれど、環境が整わなくて悩んでいるママのお話です。
第3話 娘の才能
【編集部コメント】
正社員のお誘いに加え、ユアちゃんのダンスの上級クラスのお誘いまで！ 先生がユアちゃんに可能性を感じて言ってくれたということで、アサカさん、娘の将来を想像して舞い上がっています。こちらももちろん返事は「喜んで」……となりますよね！？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか
第3話 娘の才能
【編集部コメント】
正社員のお誘いに加え、ユアちゃんのダンスの上級クラスのお誘いまで！ 先生がユアちゃんに可能性を感じて言ってくれたということで、アサカさん、娘の将来を想像して舞い上がっています。こちらももちろん返事は「喜んで」……となりますよね！？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・横内みか