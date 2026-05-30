2027年4月以降、経済産業省が定める省エネ基準が大幅に引き上げられることで、基準を満たさない安価な普及モデルが製造・販売できなくなる、いわゆる「2027年問題」がネット上で話題となっています。自宅のエアコンを長年使ってきた人の中には、今年中に購入を検討している人も多いのではないでしょうか。エアコンを買い替える際の具体的な目安について、中古エアコンの販売・設置事業を展開するアイスタ（埼玉県富士見市）代表の穐山泰郎さんに聞きました。

【要注意】「えっ…知らなかった」 これが「エアコン」の寿命を縮める“NG行為”です！

10年以上使用している場合は買い替えを推奨

Q.自宅のエアコンの買い替えの目安について、教えてください。例えば、購入した年やエアコンの試運転時の稼働状況を見て判断するのが望ましいのでしょうか。

穐山さん「エアコンの買い替え時期を判断する際は、使用年数と運転時の状態の両方を確認することが大切です。一般的にエアコンの設計上の標準使用期間は10年程度とされており、10年以上使用している場合は買い替えを検討する一つの目安になります。

また、夏本番を迎える前に試運転を行い、『冷房の効きが悪い』『異音や異臭がする』『水漏れが発生している』『運転中に頻繁に停止する』といった症状がないか確認することをおすすめします。こうした症状は故障の前兆である可能性があります。

近年は猛暑の影響で夏場のエアコン使用時間が長くなっており、シーズン中に故障すると修理や交換工事が混み合うケースも少なくありません。そのため、不具合を感じている場合や10年以上使用している場合は、夏前の点検や買い替え準備をおすすめしています。特に2027年問題への関心も高まっており、早めに情報収集を始める人が増えている印象です」

Q.もし今年の夏に自宅のエアコンに何らかの異常が生じたとします。修理を依頼する際の目安や、修理ではなく買い替えを判断すべき目安について、それぞれ教えてください。

穐山さん「購入から5年以内の比較的新しいエアコンであれば、基本的には修理を優先して検討してよいと思います。メーカーの部品供給も比較的安定しており、多くの場合は修理によって十分に使い続けることができます。

一方で、修理費用が高額になる場合や、過去にも不具合が発生している場合は注意が必要です。エアコンは一度故障すると、その後別の部品に負荷がかかり、別の箇所で不具合が発生するケースもあります。そのため、修理費用と買い替え費用を比較しながら判断することが重要です。

また、近年は猛暑の影響でエアコンへの負荷が大きくなっており、新品、中古を問わず故障リスクを完全になくすことはできません。だからこそ当社は、本体価格だけでなく保証やアフターサポートも重視していただきたいと考えています。

一般的には、購入から5年以内で修理費用が比較的安価であれば修理、10年以上経過している場合や高額修理が必要な場合は買い替えを検討するのが一つの目安です。特に夏本番になると修理や工事の予約が集中するため、不具合を感じた段階で早めに専門業者へ相談することをおすすめします」

エアコンの寿命を縮める使い方とは？

Q.エアコンの故障につながる使い方、エアコンの寿命を縮める使い方はありますか。

穐山さん「エアコンの寿命を縮める原因として意外に多いのが、フィルター掃除などの定期的なメンテナンス不足です。フィルターにホコリが詰まった状態で使用を続けると、エアコン本体に余計な負荷がかかり、冷暖房効率の低下だけでなく故障の原因にもなります。

また、室外機の周囲に物を置いて通気を妨げたり、直射日光が当たり続ける環境で十分な放熱ができなかったりすると、寿命を縮める要因になります。これは、室外機の内部にある部品で、冷媒（ガス）を圧縮して循環させるために重要な『コンプレッサー』への負担が大きくなるためです。近年は猛暑の影響でエアコンが長時間フル稼働する機会も増えており、室外機の環境は以前よりも重要になっています。

さらに、『冷えが悪いのに使い続ける』『異音や異臭がしているのに放置する』といった使い方も故障につながりやすくなります。小さな不具合の段階で点検や修理を行えば軽微な対応で済むこともありますが、そのまま使用を続けることで大きな故障に発展するケースも少なくありません。

エアコンを長持ちさせるためには、定期的なフィルター清掃と試運転、そして異常を感じた際の早めの点検が大切です。特に夏前に一度状態を確認しておくことで、猛暑の時期に突然使えなくなるリスクを減らすことができます」