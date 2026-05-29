どんなに優秀でも、言葉遣いに問題があれば職場で孤立してしまう。「バズる表現」の専門家として、人の心を動かし、人間関係を円滑にする文章の仕組みを研究する東香名子さんが、職場で孤立する人が無意識に使いがちな「NGワード」を教えてくれた。（ウェブメディアコンサルタント 東 香名子）

仕事は完ペキなのに

周囲からの協力が得られない

「仕事は完璧なのに、なぜか周囲から協力が得られない」「人から距離を感じる」「もしかして嫌われてる？」なんて思った経験はありませんか。そんな気がするのは、あなたの言葉に「トゲ」があるからかもしれません。トゲが多いほど、周りはあなたを「感じの悪い人だ」と認定し、逃げるように離れていきます。

私は「バズる表現」の専門家として、人の心を動かし、人間関係を円滑にする表現を研究しています。「感じの悪い人」の言葉には、ある共通点があります。本人は無意識に使っているけど、受け取る方は「攻撃的だ」と捉えてしまうのです。これらを言い換えるだけで、職場の人間関係は驚くほどスムーズになります。

今回は、感じの悪い人が無意識に使っているNGワードについて解説します。

なぜ感じの悪い人は

無意識に攻撃的な言葉を使うのか

なぜ「感じの悪い人」の言葉は、トゲトゲしく、攻撃的に聞こえるのでしょうか。

人は忙しいときや、正しさを証明したいと焦りがあるとき、無意識に言葉を鋭く尖らせてしまいます。心のうちにあるのは「ナメられたくない」「弱みを見せたくない」という過剰な自己防衛本能です。「攻撃は最大の防御」ではありませんが、自分を守ろうとするあまり、相手に攻撃的な言葉を吐いてしまうのでしょう。

その結果、言葉で周囲を萎縮させ、良質な協力を得られず、自分が一番疲弊するという「損のサイクル」を招きます。「全然部下が動いてくれない」という人も、自分が「感じの悪い人」になっていないかチェックしてみてください。

さっそく「感じの悪い人」が言いがちなフレーズを見ていきましょう。

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