独身時代に「節税になる」「将来の資産になる」という営業トークに乗せられ、軽い気持ちで新築ワンルームマンション投資に手を出したカズヤさん（仮名・35歳）。しかし数年後、マイホームの購入を検討し始めた矢先、ひた隠しにしていた〈借金〉が妻に見つかってしまいます。夢のマイホーム計画は消滅し、激怒した妻から離婚を突きつけられる事態に……。なぜ「小遣い程度の赤字」で済むはずの投資が、このような結末を招くのか。本記事では、業界の裏側を知る1級FPの桐山昌也氏が、新築ワンルーム投資に潜む「5つの不都合な真実」を解説します。

1本の営業電話が引き金に…「新築ワンルームマンション」を購入

「あのとき、あんな電話に出なければ……。まさか独身時代の投資が原因で、妻から離婚を切り出されるなんて思いもしませんでした」

大阪市内の大手メーカーに勤め、年収800万円を稼ぐカズヤさん（仮名・35歳）。現在の貯金は300万円ほどです。そんなカズヤさんが2,500万円の「新築ワンルームマンション」をフルローンで購入したのは、独身だった20代後半のころでした。

きっかけは、かかってきた1本の営業電話。「節税になる」「生命保険代わりになる」「管理はすべて丸投げでOK」という営業担当者の甘い言葉に乗せられてしまったのです。大手企業勤務という高い属性のおかげで、多額のローンもすんなりと通りました。

毎月の家賃収入からローン返済や管理費を引くと、手出しは毎月1万5,000円の赤字。

「月の飲み代1回分で、マンションという資産が将来的に残るなら悪くない」

年収に余裕があったこともあり、当時のカズヤさんは自身をスマートな“投資家”だと思い込んでいました。

「小遣いで払えると思った」夫の言い訳に激怒した妻

それから数年後、カズヤさんはユミさん（仮名・32歳）と結婚しました。しかし、悲劇が起きたのは、夫婦生活も3年目を迎え、そろそろ自分たちの家を持とうとマイホームの購入を検討し始めたときのことです。

住宅ローンの事前審査に申し込んだところ、結果はまさかの「否決」。

「他からの借り入れなどないはず」とユミさんが不審に思い、カズヤさんを問い詰めた結果、ひた隠しにしていた「2,500万円の不動産投資ローン」の存在がついに発覚しました。

「月に1万5,000円の赤字なら、小遣いから払えると思っていた」と言い訳するカズヤさんに、ユミさんは激怒。

「私に内緒で2,500万円も借金していたなんて信じられない！」

カズヤさんにとっては小遣い程度の出費でも、ユミさんからすれば、毎月赤字を垂れ流すだけのマンションは将来の家計を圧迫する「不良債権」でしかありません。

事態を重く見たカズヤさんはマンション売却を決意し、査定を依頼。しかし、告げられたのは絶望的な数字でした。

「離婚よ！離婚！」売るに売れない地獄に夫婦仲は崩壊

「現在の市場価値は1,700万円。ローン残債が2,200万円あるため、売却には差額の500万円を現金で用意していただく必要があります」

カズヤさんの貯金は300万円しかなく、売却のための現金を用意することは不可能です。売るに売れず、毎月の赤字は継続し、マイホームの夢は完全に消滅してしまいました。

「私に内緒で借金を抱えていたなんて。もうあなたのことは信用できない。離婚よ！ 離婚！」

ユミさんの冷たい言葉が決定打となり、夫婦間には深い溝ができ、現在も家庭内別居状態が続いています。

【FP解説】新築ワンルームマンション投資の「5つの不都合な真実」

独身時代の不動産投資が足かせとなり、結婚後のライフプランが崩壊するケースは珍しくありません。

業者が執拗に勧誘してくるのはなぜでしょうか。それは、プロと消費者の間に「圧倒的な情報格差」があり、業者が暴利を得やすい構造だからです。

金融機関や不動産業者から独立したFPの視点から、このビジネスの裏側を解説します。

1. 暴利を抜く「価格構造」のカラクリ

不動産は定価がなく、一般人には適正価格が見えにくい商品です。業者は販売価格に開発業者の莫大な利益や広告費、営業担当者へのインセンティブをたっぷりと上乗せします。買った直後に「新築プレミアム」が剥がれ落ち、数百万円の持ち出しが発生するのは必然なのです。

2. 業者を守る「サブリース（家賃保証）」

「空室でも家賃を保証するから安心」という言葉にも注意が必要です。法的な借主は業者であり、借地借家法で強く保護されます。業者の都合でいつでも家賃減額や契約解除が可能なため、オーナーではなく業者の利益を確保するシステムに過ぎません。

3. 「管理は丸投げ」の裏にある継続的な収益源

管理費や各種手数料は、業者にとって安定した「ストック収入」です。割高な手数料や、退去時の原状回復工事の中抜きなど、「丸投げ」にした結果、オーナーは業者の優良な継続顧客にされてしまいます。

4. ファミリー向けより圧倒的に不利な「ワンルームの構造的欠陥」

単身者は回転率が高く、退去のたびに空室期間と原状回復費がオーナーを直撃します。さらに、「自分が住むため（実需）」に高値で買う層がいないので、ワンルームは利回り重視の投資家にしか売れず、価格が暴落しやすい流動性の低い資産なのです。

5. 大々的に宣伝される「節税効果」の正体は単なる「利益の繰り延べ」

購入当初は減価償却費で帳簿上の「赤字」を作り、税金が還付されますが、決して免除ではありません。減価償却が進めば逆に税負担は重くなります。将来の売却時には帳簿上の価値が下がるため「売却益」が出やすく、結局は税金で回収されます。魔法のような節税効果は幻です。

売られているのは「不動産」ではなく「あなたの信用力」

業者がターゲットとするのは、カズヤさんのような「高属性（年収700万円超）」「多忙」「不動産や金融の実務知識がない」層です。

大企業勤務という高い信用（与信）を利用し、多額のローンを引かせます。業者は価値ある不動産を売っているわけではありません。圧倒的な情報格差と営業力で、「あなたの信用力（与信枠）」を自社の売上に換金しているだけなのです。

これらは重要事項説明が行われた「正当な取引」だからこそ深刻で、無知な消費者が不利な条件を背負わされます。

その投資は「あなたの人生」を懸けるに値するか？

不動産投資は、一度印鑑を押せば引き返せない不可逆的な決断です。株のようにスマホ一つで翌日全額現金化して逃げることはできません。

これから投資を検討している独身の方に問います。

もし半年間空室が続き、毎月10万円近いローンと管理費を給与だけで払い続ける「体力と覚悟」はありますか？

将来、愛する家族と住むマイホームと、赤字のワンルーム、どちらを選びますか？

両方を手にするローン枠は残されていません。表面的なメリットと、何千万円もの借金やライフプランの制限という代償。この2つを天秤にかけたとき、本当に人生を懸ける価値があるでしょうか。

すでにワンルームマンションを保有していて不安を感じている方は、手遅れになる前に「本当の売却査定価格」と「ローン残債」のバランスシートを作成しましょう。現実から目を背けず、完全中立な第三者の専門家を交え、傷が浅いうちに損切りするべきか、戦略を冷静に練り直すことが、未来と大切な家族を守る第一歩です。

桐山 昌也

株式会社ライトオブライフ

代表／1級ファイナンシャル・プランニング技能士