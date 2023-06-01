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M1.Only me now
M2.AYE
M3.Dear DIVA
M4.Nothing to Lose (ROI)
M5.Day and Night (HIROMU)
M6.Justice
M7.My Princess
EN1.Pa Ri Ra‼︎
EN2.I SITE U♡
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01.CLASSIC WAVE
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ÊÔ¶Ê¡§ÃæÂ¼ÂÙÊå, HANAEL
02.AYE
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ºî¶Ê¡§Jara Narayan de Werd, Eirik Næss
ÊÔ¶Ê¡§Narayan, Eirik Næss
03.ZEROGRAVITY
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04.DRESS CODE
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05.I SITE U♡
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ºî¶Ê¡§mei, YASU
ÊÔ¶Ê¡§YASU
06.Pa Ri Ra!!
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ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Samuel Kim, TSINGTAO, Tomoki, Takehiro Chiba, Sumire, Nyanzonu Deshi, Mimiko Goldstein
ÊÔ¶Ê¡§Samuel Kim, TSINGTAO, Tomoki, Takehiro Chiba
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