RIIZEが、2ndミニアルバム『II』を2026年6月15日にリリースすることを発表した。

今作は、タイトル曲「Do your dance」を含む全6曲を収録しており、」“今のRIIZE”を最もストレートに表現したアルバムになっているという。タイトル曲「Do your dance」をはじめとした6曲を通じて、多彩な音楽的挑戦とRIIZE独自のジャンル“Emotional Pop”をさらに拡張していく予定とのことだ。

また、カムバックプロモーションスケジュールポスターも公開された。トレーラー映像・コンセプトイメージ・タイトル曲プレビュー・ミュージックビデオティザーなど、多彩なコンテンツが順次公開される予定なので、続報を楽しみにお待ちいただきたい。

さらに、日本限定特典付き商品の発売も決定した。予約開始日および詳細は、後日ファンクラブおよびオフィシャルサイトにて案内予定となっているので、ぜひチェックしてほしい。

加えて、RIIZEは2026年7月より、2度目となる日本ファンミーティングツアー＜RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -＞を開催する。7月10日の福岡・マリンメッセ福岡B館を皮切りに、福岡、東京、兵庫の3都市を巡り、全6公演を実施予定だ。

◾️＜RIIZE JAPAN FANMEETING 2026 RPG - RIIZE PLAYING GAME -＞

詳細：https://riizeofficial.jp/news/20260424/ 2026年7月10日（金）

[福岡] マリンメッセ福岡B館

OPEN 17:30 / START 18:30 2026年7月15日（水）

[東京] 国立代々木競技場第一体育館

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年7月16日（木）

[東京] 国立代々木競技場第一体育館

OPEN 13:00 / START 14:00

OPEN 17:30 / START 18:30 2026年7月23日（木）

[兵庫] 神戸ワールド記念ホール

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年7月24日（金）

[兵庫] 神戸ワールド記念ホール

OPEN 17:00 / START 18:00 ▼ファンクラブ2次先行受付（抽選）実施中

https://briizejapan.smtown-fc.jp/article/7606

◾️『2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME』

2026年5月27日（水）リリース

購入：https://riize.lnk.to/riizing_loud_tokyo ＜UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤(Blu-ray 2枚+Photobook 100P)＞

品番：PDXN-1009

価格：税込\13,200（税込）

※スペシャルBOX仕様 [Blu-ray]

＜DISC 1＞

・2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME on February 23

Opening

Fame

Siren

Ember to Solar

Memories

Lucky

Be My Next

Show Me Love

-VCR-

Passage

Midnight Mirage

Odyssey

Combo

-MC-

Love 119 (Japanese Ver.)

9 Days

Impossible

-MC-

Sticky Like

Hug

Flashlight

-VCR-

Get A Guitar

Boom Boom Bass

Fly Up

-MC-

All of You

Talk Saxy

Bag Bad Back [Encore]

Same Key

One Kiss

Inside My Love

-MC-

Another Life

※東京ドーム公演本編は全形態共通です。 ・Member Commentary & Behind The Scenes of 2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME ＜DISC 2＞

・2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium on September 15

Opening

Ember to Solar

Siren

Odyssey

Combo

MC

Memories

Be My Next

Lucky

-VCR-

Passage

Midnight Mirage

Same Key

Hug

Love 119 (Japanese Ver.)

-MC-

9 Days

Show Me Love

-VCR-

Honestly

Talk Saxy

Impossible

-MC-

Monster

Bag Bad Back

-VCR-

Get A Guitar

Boom Boom Bass

Fly Up

-MC-

Another Life [Encore]

The End of the Day

-MC-

One Kiss

Inside My Love

[Double Encore]

Same Key

Ending [封入内容]

・フォトブック UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ver. (100p)

・フレークシール4種セット

・フォトカード UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ver. 6枚セット

・メッセージ入りセルフィーフォトカード UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤 ver.（全6種のうちランダム1枚） ＜通常盤(Blu-ray)＞

品番：UPXH-29077

価格：税込\7,150(\6,500+税)

※三方背ケース付トールケース仕様 [Blu-ray]

・2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME on February 23

・Behind The Scenes of 2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME [封入内容]

・フォトブック 通常盤 ver. (24p)

・フォトカード 通常盤 ver. 6枚セット ※初回プレスのみ

・メッセージ入りセルフィーフォトカード 通常盤 ver.(全6種のうちランダム1枚) ※初回プレスのみ ＜通常盤（DVD）＞

品番：UPBH-29108/9

価格：\6,050（税込）

※三方背ケース付トールケース仕様 [DVD]

＜DISC 1＞

・2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME on February 23 ＜DISC 2>

・2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME on February 23

・Behind The Scenes of 2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME [封入内容]

・フォトブック 通常盤 ver. (24p)

・フォトカード 通常盤 ver. 6枚セット ※初回プレスのみ

・メッセージ入りセルフィーフォトカード 通常盤 ver.(全6種のうちランダム1枚) ※初回プレスのみ ▼ストア別CD購入特典

・UNIVERSAL MUSIC STORE：メンバー別フォトカード1枚（全6種のうちランダム1枚）

https://umusic.jp/mu9yMyRA

・Weverse Shop：メンバー別フォトカード1枚(全6種のうちランダム1枚)

https://go.weverse.io/qt3S/d6glmlqu

・HMV (@Loppi・EC含む)：スマホサイズステッカー(全1種)

https://www.hmv.co.jp/news/article/260318135/

・タワーレコード (タワーオンライン含む)：A4クリアポスター(全1種)

https://tower.jp/article/feature_item/2026/03/27/1001

・Amazon.co.jp：ビジュアルシート ※ご購入いただいた商品と同じジャケット絵柄のビジュアルシート

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GT2MYG1P|B0GT2JBY77|B0GT2XW9DH|B0GT2W6DC9

・楽天ブックス：A5クリアファイル(全1種)

https://r10.to/hk94Gg

・その他一般店(ec board RIIZE STORE含む)：ポストカード(全1種)

ec board RIIZE STORE：https://official-goods-store.jp/ecboard_riize/