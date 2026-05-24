EXILE TAKAHIRO、＜武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”＞開催決定
EXILE TAKAHIROのソロライブ＜EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”〜20th Anniversary〜＞が、9月25日(金)に日本武道館にて開催されることが発表された。
EXILE加入20周年の節目を祝うアニバーサリーライブとして行なわれる本ライブ。タイトル“JUBILEE”には、20年という歩みへの感謝と、新たなスタートへの想いが込められているという。時間を巡りながらも原点へと還る歌声で、これまで支えてきたファンへ20年分の「ありがとう」を届ける、一夜限りの特別なステージとなる。
チケットはEXILE OFFICIAL FAN CLUBにて6月1日(月)より先行受付スタート。EXILE TAKAHIROの20年の歩みと、その先へとつながる“物語”を見届けていただきたい。
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■EXILE TAKAHIRO コメント
私、EXILE TAKAHIRO4度目となる単独武道館ライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE” 〜20th Anniversary〜』の開催が決定しました！
今年はEXILE加入20周年を迎えるメモリアルイヤー。
20年の感謝の想いを込めて、
また一つ特別なステージを皆さんにお届けいたします。
ぜひとも、
聖地“日本武道館”でお会いしましょう‼︎
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■＜EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”〜20th Anniversary〜＞
2026年9月25日(金)日本武道館
開場17:30 開演18:30
▼チケット料金全席指定：\13,200 (チケット代 \12,000＋税)プレミアムチケット：\19,800 (全席指定：\12,000＋アップグレード：\6,000＋税)プレミアムチケット(オリジナルグッズ付き)：\26,400 (全席指定：\12,000＋アップグレード：\6,000＋オリジナルグッズ：\6,000＋税）
※プレミアムチケットはOFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約の購入者限定受付となります。
■＜EXILE TAKAHIRO DINNER SHOW “INVITATION”＞愛媛公演
【日程】
2026年7月18日(土) 受付17:00 / 食事スタート17:30 / 開演19:00
2026年7月19日(日) 受付17:00 / 食事スタート17:30 / 開演19:00
【会場】
今治国際ホテル 2F クリスタルホール
【チケット料金】
A席：￥45,000(税込)
【詳細はこちら】
https://www.ldh.co.jp/news/detail.php?lang=jpn&site=EXILE&newsid=0000054399