EXILE TAKAHIROのソロライブ＜EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”〜20th Anniversary〜＞が、9月25日(金)に日本武道館にて開催されることが発表された。

EXILE加入20周年の節目を祝うアニバーサリーライブとして行なわれる本ライブ。タイトル“JUBILEE”には、20年という歩みへの感謝と、新たなスタートへの想いが込められているという。時間を巡りながらも原点へと還る歌声で、これまで支えてきたファンへ20年分の「ありがとう」を届ける、一夜限りの特別なステージとなる。

チケットはEXILE OFFICIAL FAN CLUBにて6月1日(月)より先行受付スタート。EXILE TAKAHIROの20年の歩みと、その先へとつながる“物語”を見届けていただきたい。

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■EXILE TAKAHIRO コメント

私、EXILE TAKAHIRO4度目となる単独武道館ライブ『EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE” 〜20th Anniversary〜』の開催が決定しました！

今年はEXILE加入20周年を迎えるメモリアルイヤー。

20年の感謝の想いを込めて、

また一つ特別なステージを皆さんにお届けいたします。

ぜひとも、

聖地“日本武道館”でお会いしましょう‼︎

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■＜EXILE TAKAHIRO 武道館 LIVE 2026 “JUBILEE”〜20th Anniversary〜＞

2026年9月25日(金)日本武道館

開場17:30 開演18:30 ▼チケット料金 全席指定：\13,200 (チケット代 \12,000＋税)プレミアムチケット：\19,800 (全席指定：\12,000＋アップグレード：\6,000＋税)プレミアムチケット(オリジナルグッズ付き)：\26,400 (全席指定：\12,000＋アップグレード：\6,000＋オリジナルグッズ：\6,000＋税）

※プレミアムチケットはOFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約の購入者限定受付となります。 全席指定：\13,200 (チケット代 \12,000＋税)プレミアムチケット：\19,800 (全席指定：\12,000＋アップグレード：\6,000＋税)プレミアムチケット(オリジナルグッズ付き)：\26,400 (全席指定：\12,000＋アップグレード：\6,000＋オリジナルグッズ：\6,000＋税）※プレミアムチケットはOFFICIAL FAN CLUB先行抽選予約の購入者限定受付となります。 【詳細はこちら】

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