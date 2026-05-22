´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ²Î¤¤¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦AKUGETSU¡¢ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ²Î¤¤¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦AKUGETSU¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¢¥¯¥²¥Ä¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡×¤ò6·î3Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ËÜ¶Ê¤ÎÀ©ºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö·î¤¬åºÎï¤Í¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤¤¡ª¡×¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦³Áºê¥æ¥¦¥¿¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¹ç¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¥é¥¹¥È¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¥À¡¼¥¯¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤ÊÉ½¸½¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦¿¼ÄÞ.¡£Á°ºî¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤È¤Ï¤¦¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡È¥¢¥Ö¤Ê¤¤¡ÉÊ·°Ïµ¤¤¬¾ú¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
◾️ÆüËÜ2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥¢¥¤¥é¥Ö¥æ¡¼¡×
2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡AKUGETSU ¥ì¡¼¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡AKUGETSU ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡AKUGETSU ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡AKUGETSU ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok