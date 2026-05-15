なぜか 「信頼される人」は何をやっているのか 。

人生は、思っているよりもずっと短い。限られた時間を「自分第一」で生きるためにはどうしたらいいのだろうか？

その答えが、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』（クリス・ギレボー著、児島修訳）にある。本稿では同書から特別に一部を公開する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局・佐藤里咲）

信頼されている人に共通する特徴

「なぜか、あの人はずっと信頼されている」

職場には、無理に目立たないのに、評価が崩れない人がいる。

その人たちに共通しているのは、「自分の力以上のものを出そうとしない」ことだ。

多くの人は、期待に応えようとして頑張りすぎる。

本当は厳しいのに、「できます」と言ってしまう。

だが、120％を出し続ける働き方は、長く続かない。

しかも、一度それを基準にされると、自分で自分を追い込み続けることになる。

人生がうまくいく人ほど、この危険性を理解している。

だからこそ、無理に自分を大きく見せない。

本当に信頼される人とは、毎回すごい成果を出す人ではない。

「この人は安定している」と思わせる人だ。

「自分の力以上のものは出さない」と決めよう

信頼されるために、また自分を疲弊させないためにも、「自分の力以上のものは出さない」と決めることが大切だ。

仕事でも、迫りくるタスクの大群を撃退していくうちに、あなたはレベルアップし、ますます多くの手ごわいタスクに対処できるようになっていく。こうして、終わりなき仕事はエスカレートしていくのだ。

たとえ自分の不安を高め、他人（たいていの場合は雇用主）の利益を増やすだけの働き方であっても、引退するまでそのまま続け、一生を終える人は少なくない。今、この問題に対処するために、「静かな退職」と呼ばれる働き方を選ぶ人も増えている。がむしゃらに働くのをやめて最低限の仕事しかしないことだ。このようなは、仕事はしているが特に熱心ではなく、「求められている以上の仕事」はしない。私は、「静かな退職」はほとんどの人にとって理想的な解決策ではないと思う。仕事が嫌なら、きっぱりと辞めたほうがいい。とはいえ、自分で決めた上限以上の仕事はしないと考えるのはよいことだ。 ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より ――『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』より

本当に信頼される人は、無理を続けて壊れない。

「もっとできるはず」と自分を追い込み続けるのではなく、

“自分が安定して出せる力”を理解している。

周囲も安心して仕事を任せられる。

大切なのは、一瞬だけ120％を出すことではない。

無理なく続けられる形で、安定して力を発揮することだ。

自分の限界を無視して働き続ける人より、

「ここまではできる」と冷静に線を引ける人のほうが、結果的に誰からも信頼される。

（本稿は、『人生は気づかぬうちにすぎるから。「自分第一」で生きるための時間術』の発売を記念したオリジナル記事です）