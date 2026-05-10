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YouTubeチャンネル「カフェグルメ散歩日記 | toko」が「【銀座】インナービューティー体験 大人女子の悩みに寄り添うエステプロラボ体験 銀座店はカフェや水素でリラックスできる空間でした」と題した動画を公開しました。動画では、カフェグルメ散歩日記主宰のtokoさんが、銀座にあるインナービューティサロン「エステプロ・ラボ」を訪れ、肌のゆらぎや体重の変化といった悩みに向き合う様子が収められています。



日々、美味しいグルメを紹介しているtokoさんですが、撮影で食べる機会が多いことから、吹き出物や体重増加に悩んでいたそうです。そこで駆け込んだのがエステプロ・ラボ銀座店。「無料で簡単なチェックができる」という同店で、まずはプロのカウンセリングからスタートします。食生活や生活リズムの丁寧なヒアリングの後は、専用マシンを用いて身体の状態や体組成の目安、筋肉・脂肪量などを多角的に測定しました。



専門資格を持つプロが、測定データをもとに丁寧に説明を行います。tokoさんは「自分の体のことを、感覚じゃなくて客観的に見直せるのが新鮮だった！」と振り返り、自身については「血流をスムーズにするために水分補給を少し増やすと良いかも」と、今日からできる具体策をその場でアドバイスされたそうです。さらに、酵素ドリンクの試飲も体験し、「これが本当美味しすぎ」と絶賛する姿も見られました。



動画の終盤では、水素でリフレッシュできる部屋やカフェスペースなど、銀座店ならではの空間も紹介されています。自分に合った必要なものだけを選べるスタイルで、すぐに生活に取り入れられるインナービューティーケア。体の内側からのアプローチを見直すきっかけとして、参考にしてみてはいかがでしょうか。