女優・蒔田彩珠さんの可憐すぎる始球式が話題

■西武 6ー2 楽天（9日・ベルーナドーム）

ハニカミ笑顔を浮かべながらの一投に温かい拍手が送られた。女優の蒔田彩珠（まきた・あじゅ）さんが9日、ベルーナドームで行われた西武-楽天戦の始球式に登場。黒髪美女のワンバウンド投球に「最高すぎる」「めっちゃかわいい」と、虜になるファンが続出した。

「ペコちゃんmilkyマザーズデー」として開催された一戦。3月にミルキーの新ブランドキャラクターに就任した蒔田さんが大役を務めた。西武ユニホームにデニムを合わせた姿で登場すると、ペコリと丁寧にお辞儀。一度で終わらず、各方向にお辞儀をすると投球モーションに入った。マウンド手前から振りかぶって投げた一球は、ワンバウンドで捕手のミットに収まった。

惜しくもノーバウンド投球を逃し、蒔田さんは口を覆うなど悔しそうな仕草を見せたが、“ペコちゃん”のような笑顔を最後まで絶やさずファンを魅了した。人気女優のキュートな姿はSNSでも話題に。「お辞儀が丁寧」「やっぱ黒髪が似合うな〜」「笑顔がペコちゃんに似ていた」「誰かと思ったら、リブートの足立刑事じゃん！」「可憐な投球にベタ惚れ」などのコメントが寄せられていた。

23歳の蒔田さんは、今年1月から3月にかけて放送されたTBS系列の「リブート」やNetflixで配信されている『忍びの家』など、数々の話題作に出演。注目を集めている若手女優が大役を果たした一戦は、西武が6-2で勝利し、勝利を引き寄せる“一投”となった。（Full-Count編集部）