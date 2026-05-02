「彼は１試合も出場しなかった！」「わずか７週間で」元ドイツ代表DFのJクラブ電撃退団に母国メディアも唖然「日本での挑戦は予想よりもはるかに早く終わりを迎えた」

「彼は１試合も出場しなかった！」「わずか７週間で」元ドイツ代表DFのJクラブ電撃退団に母国メディアも唖然「日本での挑戦は予想よりもはるかに早く終わりを迎えた」