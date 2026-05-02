「彼は１試合も出場しなかった！」「わずか７週間で」元ドイツ代表DFのJクラブ電撃退団に母国メディアも唖然「日本での挑戦は予想よりもはるかに早く終わりを迎えた」
J１のガンバ大阪は４月30日、元ドイツ代表DFフィリップ・マックスの契約解除を発表した。
今年３月12日に鳴り物入りで加入したものの、J１百年構想リーグでの出場はなかった。32歳のSBは、クラブを通じて以下のように退団の理由を説明した。
「ここ数週間、自分のコンディションと向き合う中で、ピッチ上でチームに十分な貢献をすることが難しいと判断しました。この決断は簡単なものではありませんでしたが、プロとして最善の選択だと考えています」
まさかの電撃退団に、母国ドイツのメディアも驚きを隠しきないようだ。『SPOX』は「彼は１試合も出場しなかった！元ドイツ代表選手が、わずか１か月半で新しいクラブを去る」と見出しを打ち、次のように報じた。
「元ドイツ代表選手のフィリップ・マックスにとって、日本での挑戦は予想よりもはるかに早く終わりを迎えた。ガンバ大阪は木曜日、マックスとの契約を双方合意の上で解除したと発表した。この左サイドバックは、わずか１か月半前の３月中旬に同クラブと契約を結んだばかりだった」
また、『SPORT1』も「元代表選手が電光石火の退団」と題した記事を掲載。「元ドイツ代表のフィリップ・マックスは、日本のトップリーグで新たなキャリアをスタートさせたいと考えていたが、わずか７週間で新天地を去ることになった」と伝えた。
「束の間の喜びだった。元ドイツ代表のマックスは、加入からわずか７週間で日本の１部リーグに所属するガンバ大阪を退団し、数か月の間に２度目の無所属となった」
あまりにも早い別れとなってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
今年３月12日に鳴り物入りで加入したものの、J１百年構想リーグでの出場はなかった。32歳のSBは、クラブを通じて以下のように退団の理由を説明した。
「ここ数週間、自分のコンディションと向き合う中で、ピッチ上でチームに十分な貢献をすることが難しいと判断しました。この決断は簡単なものではありませんでしたが、プロとして最善の選択だと考えています」
「元ドイツ代表選手のフィリップ・マックスにとって、日本での挑戦は予想よりもはるかに早く終わりを迎えた。ガンバ大阪は木曜日、マックスとの契約を双方合意の上で解除したと発表した。この左サイドバックは、わずか１か月半前の３月中旬に同クラブと契約を結んだばかりだった」
また、『SPORT1』も「元代表選手が電光石火の退団」と題した記事を掲載。「元ドイツ代表のフィリップ・マックスは、日本のトップリーグで新たなキャリアをスタートさせたいと考えていたが、わずか７週間で新天地を去ることになった」と伝えた。
「束の間の喜びだった。元ドイツ代表のマックスは、加入からわずか７週間で日本の１部リーグに所属するガンバ大阪を退団し、数か月の間に２度目の無所属となった」
あまりにも早い別れとなってしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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