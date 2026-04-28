『キャンディーカリエス』第3話 場面写真＆あらすじ公開！ IC:CHUの次回予告も
見里朝希監督×WIT STUDIOが贈る、新作TVアニメ『キャンディーカリエス』、第3話の場面写真とあらすじが公開。また、主題歌アーティストIS:SUEとのコラボキャラIC:CHU（イッチュ）による次回予告も公開された。さらに狂人歯医者役：片桐仁と見里朝希監督による対談映像も公開された。
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
このたび、4月29日（水）に放送＆配信となる第3話の場面写真・あらすじ・次回予告映像が公開された。
＜第3話「テレビ育成計画」あらすじ＞
乳歯が抜けて喜ぶアメ。しかしそれはカリエスの大事なテレビだった！ カリエスは新しく生えてきた歯を大切に育て、やがて巨大なテレビへと成長させるが……。
＞＞＞第3話場面写真や対談写真をすべてチェック！（写真9点）
そして、主題歌アーティスト「IS:SUE」とのコラボキャラ ”IC:CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。
本日公開の第3話の次回予告は IC:CHU・リンが担当。お見逃しなく。
さらに、狂人歯医者役：片桐仁と見里朝希監督による対談映像も公開された。対談では、2人の初対面のきっかけとなった2018年「DigiCon6 ASIA」の話に。見里監督の卒業制作『マイリトルゴート』を審査員として見ていた片桐仁は、「どんな人が出てくるのかと思ったら、好青年が現れてびっくりした」と当時を振り返る。また、なぜ「虫歯」というモチーフを本作のテーマとして扱うことになったか、見里朝希がその着想のきっかけについても語っている。クリエイター同士の貴重な対談映像、ぜひチェックしてほしい。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
『PUI PUI モルカー』の見里朝希監督とWIT STUDIO内のストップモーションスタジオ・TORUKUのタッグで贈る新作TVアニメ『キャンディーカリエス』。メインPVの再生回数は260万回を突破、今年6月にフランスで開催されるアヌシー国際アニメーション映画祭の公式コンペティションTV Films部門に選出・正式出品が決定するなど、早くも世界を席巻中。国内では、4月15日（水）よりTBS『よるのブランチ』内にて放送がスタートし、放送終了後にはYouTubeにて全話無料配信も実施され、 ”ぷくちゅる” な世界観に魅力されるファンを日々拡大している。
＜第3話「テレビ育成計画」あらすじ＞
乳歯が抜けて喜ぶアメ。しかしそれはカリエスの大事なテレビだった！ カリエスは新しく生えてきた歯を大切に育て、やがて巨大なテレビへと成長させるが……。
＞＞＞第3話場面写真や対談写真をすべてチェック！（写真9点）
そして、主題歌アーティスト「IS:SUE」とのコラボキャラ ”IC:CHU（イッチュ）” による、次回予告映像も公開。
本日公開の第3話の次回予告は IC:CHU・リンが担当。お見逃しなく。
さらに、狂人歯医者役：片桐仁と見里朝希監督による対談映像も公開された。対談では、2人の初対面のきっかけとなった2018年「DigiCon6 ASIA」の話に。見里監督の卒業制作『マイリトルゴート』を審査員として見ていた片桐仁は、「どんな人が出てくるのかと思ったら、好青年が現れてびっくりした」と当時を振り返る。また、なぜ「虫歯」というモチーフを本作のテーマとして扱うことになったか、見里朝希がその着想のきっかけについても語っている。クリエイター同士の貴重な対談映像、ぜひチェックしてほしい。
（C）Tomoki Misato/WIT STUDIO/トゥースフェアリーズ
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