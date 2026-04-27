B2スタッツリーダーズが決定…横浜EXのボイドが得点王初受賞、熊本の石川は5季ぶりにアシスト王に返り咲く
「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」は、4月26日でB2レギュラーシーズンの全日程が終了。各種スタッツのリーダーズが発表された。
B3からB2へ昇格した今シーズン、東地区3位につけプレーオフ進出も決めた横浜エクセレンス。そのチームをけん引したトレイ・ボイドが他を寄せ付けぬ圧倒的得点力を見せ1試合平均28.4得点を記録。キャリアハイの53得点を挙げるなどのパフォーマンスを披露し、初のB2得点王に輝いた。
アシスト王に輝いたのは今シーズン信州ブレイブウォリアーズから熊本ヴォルターズへ移籍した石川海斗が1試合平均6.1アシストで、5シーズンぶり3回目のアシスト王を受賞。ベテランとなったポイントガードはB2通算で2500アシストに到達し、チームをプレーオフ進出へ導き存在感を示した。
リバウンド部門では今シーズン圧倒的な勝率で西地区首位に立った神戸ストークスのヨーリ・チャイルズがトップに。同じく神戸からは寺園脩斗が93.5パーセントというフリースロー成功率でタイトルを獲得した。スティール部門は福島ファイヤーボンズのケニー・マニゴールトが1試合平均2.5という高い数字を残しトップに。プレーオフ進出の最後の1枠を勝ち取った鹿児島レブナイズからは、ブロック部門でジョシュ・シャーマが、3ポイント成功率で兒玉貴通が受賞。ブロック部門では昨シーズン鹿児島に在籍したマット・ハームス（現愛媛オレンジバイキングス）が受賞しており、2シーズン連続でブロック王を排出した。
7部門中アシスト王の石川以外初受賞となった今シーズンのB2リーグ戦。受賞者が在籍する全チームがプレーオフ進出を決めており、各スタッツリーダーズの活躍に期待がかかる。
「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B2リーダーズは以下の通り。
◆■「りそなグループ B.LEAGUE 2024-25 SEASON」B2リーダーズ
【得点】
トレイ・ボイド（横浜エクセレンス）初受賞
計1677得点：平均28.4得点
【アシスト】
石川海斗（熊本ヴォルターズ）5シーズンぶり3回目
計336アシスト：平均6.2アシスト
【リバウンド】
ヨーリ・チャイルズ（神戸ストークス）初受賞
計693リバウンド：平均11.6リバウンド
【スティール】
ケニー・マニゴールト（福島ファイヤーボンズ）初受賞
計145スティール：平均2.5スティール
【ブロック】
ジョシュ・シャーマ（鹿児島レブナイズ）初受賞
計93ブロック：平均1.6ブロック
【3ポイントシュート成功率】
兒玉貴通（鹿児島レブナイズ）初受賞
計125／309本：40.5パーセント
【フリースロー成功率】
寺園脩斗（神戸ストークス）初受賞
計129／138本：93.5パーセント
【動画】ベテラン司令塔、石川海斗のプレーハイライト映像