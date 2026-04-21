【お文具といっしょ×サンリオキャラクターズ】4月25日よりドン・キホーテ＆アピタで限定商品発売！
『お文具といっしょ』とサンリオのキャラクター『サンリオキャラクターズ』のコラボアイテムが、全国のドン・キホーテ店舗（一部店舗を除く）にて4月25日（土）より発売される。
＞＞＞限定発売商品や取り扱い店舗一覧をチェック！（写真10点）
『お文具といっしょ』は、「なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる」作者・お文具によるキャラクター作品。
講談社より書籍化やYouTubeでのアニメ投稿、グッズ展開、SNSなど幅広いメディアで展開されている。
主なキャラクターは、お文具さん、プリンさん、名も無き者、猫さん、ゼリーさん、子猫さんの6人。
今回は、2月下旬に発売されたジャージ上下セットや刺繍トレーナーに続き、半袖ウェアやぬいぐるみバッグチャームなどの雑貨も登場する。
ウェアでは、見ているだけでほっこり癒されるゆるい作画がとってもかわいい、コラボイラストを用いた「半袖Tシャツ」と「総柄半袖Tシャツ」が登場。可愛く収納できる専用ハンガーがセットで付属する。
雑貨では、思わず集めたくなる「ぬいぐるみクリップ（2個セット）」とバッグに付けて一緒にお出かけしたくなる「ぬいぐるみバッグチャーム」が登場。毎日をちょっとだけ豊かで楽しくしてくれるアイテムだ。
ぜひこの機会をお見逃しなく。
（C） '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670568
（C） お文具 ／ 講談社
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『お文具といっしょ』は、「なんだか疲れたこころの中を、ほんのり満たしてくれる」作者・お文具によるキャラクター作品。
講談社より書籍化やYouTubeでのアニメ投稿、グッズ展開、SNSなど幅広いメディアで展開されている。
主なキャラクターは、お文具さん、プリンさん、名も無き者、猫さん、ゼリーさん、子猫さんの6人。
ウェアでは、見ているだけでほっこり癒されるゆるい作画がとってもかわいい、コラボイラストを用いた「半袖Tシャツ」と「総柄半袖Tシャツ」が登場。可愛く収納できる専用ハンガーがセットで付属する。
雑貨では、思わず集めたくなる「ぬいぐるみクリップ（2個セット）」とバッグに付けて一緒にお出かけしたくなる「ぬいぐるみバッグチャーム」が登場。毎日をちょっとだけ豊かで楽しくしてくれるアイテムだ。
ぜひこの機会をお見逃しなく。
（C） '26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L670568
（C） お文具 ／ 講談社
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