高島誠トレーナー推奨…適切な重心位置が分かる「パルクール」ドリル

守備でアウトを奪うには捕球と送球、2つの要素が求められる。技術向上に必要なベース作りとして、目と手の協調運動「ハンドアイコーディネーション」が重要になる。オリックスやMLBのナショナルズでトレーナーを務めた高島誠さんは敢えて足元が不安定な状況を作り、重心のコントロールを養うドリルを推奨している。

野球の守備では、打球に対して素早く反応し、走者の動きを見てどこに投げるかを決め、捕球からスローイングまで正確に行う必要がある。しかし最近は、目で得た情報に対して手が迅速に反応しない子どもが多いという。

そこで取り入れたいのが、走る・跳ぶ・登るといった移動動作で体を鍛える運動方法「パルクール」で使用する器具「パルクールバー」に乗って行う「手の入れ替え」ドリルだ。地面に立った状態で手を入れ替えてボールをキャッチするドリルに慣れたら、次は足元が不安定な状況で挑戦する。パルクールバーを使用する目的は重心位置のコントロール。重心が前後にずれると、立っていることも困難になる。

「フラフラになる子は、すごく力んでいる」と高島さん。力むと手の動きも悪くなり連動性も生まれてこないため、いかに楽に立てるかがポイントになる。このドリルは一本歯下駄を履いて行ってもよい。

ノックを受ける前の段階として、目で得た情報に対して手が素早く反応できるようになることが重要。捕球が苦手な子どもたちのベース作りとして、ウオーミングアップなどでこうしたドリルを取り入れることが守備力向上に繋がっていく。（First-Pitch編集部）