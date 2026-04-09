コネクタが自在に540度回転！USB AコネクタをType-Cに変換するアダプタ
サンワサプライ株式会社は、USB AコネクタをType-Cに変換するアダプタ「AD-USB37CAFBK」を発売した。コネクタ部分が自由自在にクルクル回転するので、狭い場所でも扱いやすく快適に利用できる。QC18Wに対応しており、急速充電にも対応している。
■使い方や動作に合わせて、自在にコネクタが回転
手持ちのUSB Aケーブルに取り付けるだけで、コネクタが回転する。左右180°＋水平360°回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使える。コネクタの向きを気にせず角度を自由に調整できる。
■USB AをType-Cに変換
周辺機器のUSB A端子を、Type-C端子に変換できる変換アダプタ。従来の変換アダプタのように飛び出して邪魔になったり、ぶつかってコネクタが破損することを防ぐ。
■スマートフォンやタブレットでも使える
Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレットに、カードリーダーや周辺機器を接続することができる。
■急速充電に対応
最大18Wの急速充電に対応している。タブレットやスマートフォン、そのほか周辺機器に安定して電力を供給することができる。
■最大480Mbpsデータ通信
最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱える。※DisplayPort Alternate Modeには対応していないため、映像出力はできない。
■両面差せるType-Cコネクタ
裏表がないのでどちらでも差して使用できる。
■アルミ素材のコネクタ
耐久性とデザイン性を両立している。
＜機器を充電する際の注意＞
充電時に使用するUSB A-Cケーブルは、A側→C側に給電するためのケーブルだ。逆方向に電気は流れないため、ケーブルの向きに注意すること。
■USB AコネクタをType-Cに変換するアダプタ「AD-USB37CAFBK」
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裏表がないのでどちらでも差して使用できる。
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充電時に使用するUSB A-Cケーブルは、A側→C側に給電するためのケーブルだ。逆方向に電気は流れないため、ケーブルの向きに注意すること。
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