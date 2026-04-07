ブルージェイズ-ドジャース戦

【MLB】Bジェイズ ー ドジャース（日本時間7日・トロント）

ドジャースは6日（日本時間7日）から敵地でのブルージェイズ3連戦に臨む。大谷翔平投手が「1番・指名打者」で先発出場した初戦。ファンの視線は、バックネットに集まった。

異様な存在感を発揮した。ブーイングが鳴り響く中で大谷が打席に向かうと、バックネット下の球場広告にはでかでかと日本語が表示された。

「オンタリオ州へようこそ」と2段落で表示され、その横には英語で「オンタリオ カナダ」の文字が浮かんでいる。

MLBの球場広告は様々な形で展開されており、バーチャル広告として売り出されてる。昨年のワールドシリーズでも話題を呼んだが、改めてこの日のBS中継でも話題に。「流石世界のMLB」「オンタリオ州へようこそって まだ行ってないぞ（笑）」「広告もグローバル」「日本語広告出てる」「最近MLB中継観てたら日本の企業広告や日本語看板がちらほら見える」「すごいな笑」などの反響が広がった。

大谷は第1打席で痛烈な打球を飛ばすも中飛に終わった。それでもドジャースはテオスカー・ヘルナンデス外野手の2ランで幸先良く先制した。（Full-Count編集部）