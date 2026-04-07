球団公式SNSが公開

ドジャースは5日（日本時間6日）、敵地でナショナルズと対戦し8-6で勝利。試合を終えると、6日（同7日）からのブルージェイズ戦に向けて、選手はカナダ・トロントに移動した。球団は公式SNSでその様子を公開。ユニホームから着替えた大谷翔平投手らの服装に、ファンからは「お揃いカッコいい！」「どこで買えますか」などの声が上がった。

ナインは、球団ロゴが入った上下グレーのジャージ姿で敵地に移動した。大谷も“お揃い”の姿で登場。キャップをいつも通り後ろ向きに被り、右手にペットボトル、左肩に黒いバッグをかけて颯爽と歩く姿がSNSで公開された。

「トロントへハッピーフライト！」と題し、公式X（旧ツイッター）で公開された投稿には山本由伸投手や、カイル・タッカー外野手、エドウィン・ディアス投手らの姿も。全員が同じジャージを着た光景にファンが反応。「お揃いのグレーのジャージ、カッコいいです」「お！ 新しい服だ！」「統一感あってかっこいいな〜」「同じやつほしー！！」「なに着ても正解」「遠征モードかっこよすぎ」「サイボーグ感」などと興味を示していた。

この日のナショナルズ戦、大谷は「1番・指名打者」で先発出場。先制2号ソロを含む4打数2安打2打点で勝利に貢献した。ブルージェイズとの対戦は昨季のワールドシリーズ以来。7日（同8日）に山本、8日（同9日）には大谷の先発登板が予定されている。（Full-Count編集部）