2点リードの2回に右中間スタンドへ3号アーチを放つ

【MLB】ブルワーズ 9ー7 Wソックス（日本時間30日・ミルウォーキー）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。メジャーデビューから3試合連続となる右中間への3号本塁打を放ち、日本選手初となる歴史的な快挙を成し遂げた。入団時に自ら発した自信の言葉を証明するような大活躍に、米ファンも笑顔を見せている。

2点リードで迎えた2回の第2打席、右腕スプロートが投じた内角低めの93.2マイル（約150キロ）のカットボールを力強く捉えると、打球は右中間スタンドギリギリに飛び込んだ。飛距離375フィート（約114メートル）、打球速度102.1マイル（約164.3キロ）、角度38度を計測。右翼手のグラブを弾いて柵を越え、村上は一塁を回る際に右手を突き上げた。

この一発はMLBの歴史に名を刻む劇的なアーチとなった。MLB公式のサラ・ラングス記者によると、デビュー戦から3試合連続で本塁打を放つのは、トレバー・ストーリーらに次いでメジャー史上4人目の大記録だという。日本選手としては史上初の快挙となった。26日（同27日）のデビュー戦での1号、28日（同29日）の2戦目での中越え2号に続き、連日のアーチで強烈なインパクトを残している。

村上はヤクルト時代の2022年に3冠王を獲得するなど、日本のファンにとっては実力は誰もが認めるところだった。しかし、三振の多さや確実性が疑問視され、2年総額3400万ドル（約54億7000万円）という意外な契約で渡米した。

そして12月下旬の入団会見後に地元放送局のインタビューに登場した際、打者として、あなたの一番の武器は？」と問われた村上は「パワーです。“I Have Power”」と解答。3か月後に自らの発言を証明して見せた。米ファンも改めてこの言葉に注目し、「コイツは嘘つきじゃなかった」「もうムラカミが大好きよ」「本物だ」といった声が寄せられた。早くもチームの中心選手として躍動を続けており、本場のベースボールファンを完全に魅了している。（Full-Count編集部）