【義母サブスク？合鍵にキレた俺】「置き換えて考えてみろ」正論っぽく語る夫＜第9話＞#4コマ母道場
義母が合鍵を使って、勝手に家に入っていたら……？ 嫁姑問題では、よく耳にするトラブルですよね。けれど今回のケースは少し違います。合鍵を使って家に入ってしまったのは、なんと妻の実母。しかも、旦那さんが不在のときでした。怒りをあらわにする旦那さんに対し、妻は何を思い、どう答えるのでしょうか。
第9話 ドヤる夫
【編集部コメント】
うわーー……なんか自分の都合の良いように、世間で言われている問題をかぶせてきていますね。「旦那さんが勝手に義母に合鍵を渡して、義母が勝手に自宅に入る」状況と、今回の状況を同じに考えているのであれば、ケンタさんは相当物事の理解力が乏しいお方だとお見受けいたします。そしてそんなことをドヤ顔で言ってくる姿に、リカさんはいったい何を思うのか……。今後の夫婦関係が気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
第9話 ドヤる夫
【編集部コメント】
うわーー……なんか自分の都合の良いように、世間で言われている問題をかぶせてきていますね。「旦那さんが勝手に義母に合鍵を渡して、義母が勝手に自宅に入る」状況と、今回の状況を同じに考えているのであれば、ケンタさんは相当物事の理解力が乏しいお方だとお見受けいたします。そしてそんなことをドヤ顔で言ってくる姿に、リカさんはいったい何を思うのか……。今後の夫婦関係が気になりますね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙