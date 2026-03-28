元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と、人気YouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌が28日、それぞれのSNSを更新。1月30日に結婚したことを発表した。

深紅のバラの花束を抱えたツーショット写真や、左手薬指の結婚指輪の写真なども公開した。

発表した声明にあった「赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」との1文に反応。特に「運命の赤い稲妻」をめぐる投稿が一部であった。「赤い稲妻ってのが気になるな…w 体験したことないし見たことないから新鮮すぎる。青いイナヅマならSMAPであったが」「運命の赤い稲妻はとてもロマンチックでした。三崎さんとてんちむさんご結婚おめでとうございます！」「『運命の赤い稲妻』というセリフは少しやりすぎですが、まあ、やっぱりやってみていいと思います」などと書き込まれていた。

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発表全文は以下の通り。

いつも応援してくれている皆様へ

私事ではありますが、

三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、

1月30日に入籍したことを

ご報告させていただきます。

これまで長年の友人だったのですが、

2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、

彼女にプロポーズしました。

決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、

一生涯の運命の相手と寄り添い合い、

新たな人生をスタートすることになりました。

このようなご報告ができるのも、

ここまで応援してくれた皆様や

関係者の方々のお陰です。

心よりお礼を申し上げます。

まだまだ未熟な二人ではございますが、

これからは家族として手を取り合って

温かい家庭を築いていきたいと思います。

どうか温かく見守っていただければ幸いです。

今後ともよろしくお願い申し上げます。

三崎優太

橋本甜歌