三崎優太＆てんちむ結婚発表声明の”たった４文字”にＸ「ロマンチック」「やりすぎ？」「新鮮」
元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と、人気YouTuberの「てんちむ」こと橋本甜歌が28日、それぞれのSNSを更新。1月30日に結婚したことを発表した。
深紅のバラの花束を抱えたツーショット写真や、左手薬指の結婚指輪の写真なども公開した。
発表した声明にあった「赤い稲妻が落ち、彼女にプロポーズしました」との1文に反応。特に「運命の赤い稲妻」をめぐる投稿が一部であった。「赤い稲妻ってのが気になるな…w 体験したことないし見たことないから新鮮すぎる。青いイナヅマならSMAPであったが」「運命の赤い稲妻はとてもロマンチックでした。三崎さんとてんちむさんご結婚おめでとうございます！」「『運命の赤い稲妻』というセリフは少しやりすぎですが、まあ、やっぱりやってみていいと思います」などと書き込まれていた。
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発表全文は以下の通り。
いつも応援してくれている皆様へ
私事ではありますが、
三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、
1月30日に入籍したことを
ご報告させていただきます。
これまで長年の友人だったのですが、
2026年の1月1日に運命の赤い稲妻が落ち、
彼女にプロポーズしました。
決して順風満帆な人生ではありませんでしたが、
一生涯の運命の相手と寄り添い合い、
新たな人生をスタートすることになりました。
このようなご報告ができるのも、
ここまで応援してくれた皆様や
関係者の方々のお陰です。
心よりお礼を申し上げます。
まだまだ未熟な二人ではございますが、
これからは家族として手を取り合って
温かい家庭を築いていきたいと思います。
どうか温かく見守っていただければ幸いです。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
橋本甜歌