日本バラエティ初挑戦NOWZヒョンビン「目標は東京ドームで…」
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月28日（土）夜９時より、i-dleらが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年にデビューした５人組ボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』を国内独占・無料配信。番組配信に向けたカウントダウン企画として、メンバーの個別アンケートインタビューを公開。トップバッターは、圧倒的な歌唱力と表現力を誇るヒョンビンの回答をお届けする。
NOWZは、ヒョンビン、ユン、ヨンウ、ジンヒョク、シユンの５人で構成される注目の第５世代ルーキー。 グループ名の「NOW」は“現在”という今この瞬間を意味し、「Z」は終わりではなく、無限に広がる可能性と新たな始まりという意味が込められている。
本番組は、今年３月４日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑挑戦。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも、一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりと紹介する。
◆ヒョンビン アンケート回答
１）お名前 キムヒョンビン
２）生年月日 2002.08.31
３）MBTI ENFJ
４）チャームポイントは？ 歌、目、everything
５）憧れのロールモデルは？ D.O、V、ヨルシカ、THE1975、Ed Sheeran
６）「これだけはメンバーに負けない！」という特技は？ 力！
７）お休みがあったら、何がしたい？ ゆっくり家で休む
８）最近のマイブームは？ 曲作り
９）自分の性格をひと言で表すと？ かっこいい
10）自分の「武器（ダンス・歌・表現力など）」は何？ 歌、表現力！！
11）一生のうちに一度はやってみたいことは？ スイスに行く
12）メンバーと日本でいきたい場所、やりたいことはありますか？ 北海道に行って温泉を楽しむ
13）これからの目標は？ 東京ドームでコンサートをすること
14）日本のファンへのメッセージをお願いします！ 日本のファンの皆さんのおかげでやっと日本でデビューをしました！これからももっとかっこいい姿をお見せします！
初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち……その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は、 ３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.
本番組は、今年３月４日に日本デビューを果たしたNOWZの魅力を徹底解剖していく特別番組で、MCに古家正亨氏を迎え、メンバーが日本のバラエティ企画に体当たりで挑挑戦。初めての日本式バラエティに戸惑いながらも、一生懸命勉強してきたという日本語を駆使して積極的に挑む、メンバーたちの意外な一面と素顔をたっぷりと紹介する。
◆ヒョンビン アンケート回答
１）お名前 キムヒョンビン
２）生年月日 2002.08.31
３）MBTI ENFJ
４）チャームポイントは？ 歌、目、everything
５）憧れのロールモデルは？ D.O、V、ヨルシカ、THE1975、Ed Sheeran
６）「これだけはメンバーに負けない！」という特技は？ 力！
７）お休みがあったら、何がしたい？ ゆっくり家で休む
８）最近のマイブームは？ 曲作り
９）自分の性格をひと言で表すと？ かっこいい
10）自分の「武器（ダンス・歌・表現力など）」は何？ 歌、表現力！！
11）一生のうちに一度はやってみたいことは？ スイスに行く
12）メンバーと日本でいきたい場所、やりたいことはありますか？ 北海道に行って温泉を楽しむ
13）これからの目標は？ 東京ドームでコンサートをすること
14）日本のファンへのメッセージをお願いします！ 日本のファンの皆さんのおかげでやっと日本でデビューをしました！これからももっとかっこいい姿をお見せします！
初めての日本式バラエティに戸惑いながらも積極的に挑むメンバーたち……その素顔や意外な一面が明らかになる『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』は、 ３月28日（土）と４月４日（土）の夜９時から無料配信。
(C)CUBE ENTERTAINMENT INC.