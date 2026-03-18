「ＷＢＣ・決勝、ベネズエラ代表３−２米国代表」（１７日、マイアミ）

米国代表が惜しくも１点及ばず２大会連続の準優勝となった。ゲームセット直後、ジャッジは呆然とした表情でベンチに立ち尽くした。

米メディアも、準優勝を速報で報道。ニューヨーク・ポスト紙は「米国代表がＷＢＣ決勝でベネズエラに惜敗した」の見出しで「ドリームチームは悪夢のような結末を迎えた。ハーパーの英雄的な活躍も十分ではなかった」と振り返った。

打線がわずか３安打と、まさかの沈黙。ニューヨーク・タイムズも「スター揃いのアメリカ代表が予想外の敗北 ベネズエラがＷＢＣ初優勝」とした。米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」でも「スター揃いのアメリカ代表がまさかの敗戦、ベネズエラがＷＢＣ初優勝」と、報じた。

八回の歓喜が一瞬にして絶望へとたたき落とされた。ハーパーの２ランで同点に追いつくも、九回に四球からピンチを広げて決勝タイムリーを浴びた。

九回裏、反撃することはできず敗れた米国ナイン。選手たちはイスに座ったままじっとベネズエラの歓喜を見続けた。主将のジャッジも立ち尽くし、野球王国が２大会連続で涙を飲んだラストシーンだった。

侍ジャパンに敗れた前回に続く屈辱。同紙は「２大会連続で決勝で涙を飲んだ。ＷＢＣ史上でも屈指と言われた米国の豪華打線は、この試合を通して安打はもちろん、強い打球を放つことにも苦しみ、ベネズエラ投手陣の前に封じ込められた」とした。