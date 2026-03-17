「お母さん、搬送できません」。心臓発作で倒れた永島祥子さんに、救急隊員が告げた非情な言葉。重度障がいの息子を預ける先がなければ、親は死にかけていても病院へ行けない。一歩間違えれば命を落としていた状況のなかで、周囲とつながりを持つ重要性と、親の健康という「家族のインフラ」を守るために必要な、社会の連帯を問い直します。

【写真】「この子を置いては死ねない」。心臓発作、脳梗塞、がんを越えて──母・永島さんと重度障害の息子が歩む12年の軌跡（全14枚）

「あなたを病院へは運べません」救急車での宣告

── 重度脳性まひの息子・嶺（れい）くんのケアを24時間体制で担ってきた永島祥子さん。しかし2023年夏、自身の体が悲鳴を上げました。心臓発作を起こし、病院に搬送。入院を勧められるも、永島さんは自宅へ戻る道を選びました。

永島さん：わが家は重度の脳性まひがある長男・嶺と、会社員の夫、私の3人暮らしで、仕事で多忙な夫が大黒柱となり、私が専業主婦として24時間体制で嶺のケアをしてきました。

ずっと心臓の調子が悪い自覚症状はありました。でも、育児もありムリをしていたんです。最初に倒れたとき、緊急搬送されたのですが、周囲にも頼れる人はいません。なんとかして自宅に帰ったものの、４日後再び倒れてしまいました。

── 必死の思いで呼んだ救急車。しかし、駆けつけた救急隊員の言葉に、永島さんは耳を疑いました。

永島さん：嶺をひと目見て、隊員の方は言いました。「お母さん、この子はひとりでは留守番できませんよね？ 今の状態では、お母さんを病院に搬送することはできません」と。もちろんこれは、救急隊員の人たちが冷たいわけではありません。でも、突きつけられたのは、「障がいのある子どもの預け先を見つけられなければ、親は自分の病気で入院することさえ許されない」という残酷な現実でした。

── 幸い、日頃から通っていた放課後デイサービスが緊急で引き受けてくれて、一命を取り留めた永島さん。診断名は「たこつぼ心筋症」。一時的に心臓の収縮力が低下し、数週間の安静を余儀なくされる病でした。

永島さん：もし、そのときに預け先が見つからなかったら…考えたくもありません。

入院時の永島さん

脳梗塞、がん…止まらない大病の連鎖

── 試練はそれだけではありませんでした。2024年には脳動脈瘤のオペの合併症で脳梗塞を発症し、2025年にはがんまで…。信じがたいほどの大病が永島さんを襲います。

永島さん：脳の手術後、記憶が4日間消えました。後遺症で手が震え、まっすぐ歩くこともできない。さらにがんの手術後は、まひが残る左手に加え、術後の右手も使えなくなりました。嶺は自力で起き上がれないため、私が抱き抱える必要があります。母親が倒れるのは、この子にとってのインフラがすべて止まることに等しいと思い知りました。私は子どものために簡単に倒れるわけにはいかないし、病気さえすることができないんです。

── 絶体絶命の窮地。しかし、こうした危機的状況が家族の形を変えていきました。

永島さん：私が最初に入院した1週間、初めて夫が嶺と付きっきりで過ごしました。それまでは学校生活のことさえ把握していなかった夫が、いきなりすべてのケアを任されたんです。とても大変だったと思いますが、それを機に、今では私が入院や手術をする際に、最も頼りになる存在へと変わってくれました。

「誰か助けて」と言い続ける勇気

── 立て続けの闘病を経て、永島さんは今、「健康第一」で日常を過ごしています。かつては自分の体力を過信し、ひとりで背負い込んできましたが、今は「睡眠をとることも、嶺を守るための仕事」だと考えるようになりました。

永島さん：もしあのとき、放課後デイやショートステイが受け入れてくれなかったら、私は今ここにいないかもしれません。「ふだんから福祉とつながり、助けてくれる人が周りにいる状態を作っておくこと」。 それが、障害児家庭が生き抜くための唯一の鍵だと痛感しています。

周囲の明るいママたちに支えられてきたという

── 親の健康こそが家族のインフラという自覚をしたと同時に、 障害児家庭が「緊急時に立ち往生しないためには、医療・福祉・地域が連携する必要性がありそうですね。

永島さん：親が子どもの手を離せなくなり、自分の治療を諦めてしまうような社会であってはいけない。障害児を持つ親たちが緊急時に立ち往生しないよう、社会全体で支え合う仕組みが必要ではないかと感じます。次々と大病をして、身をもって実感しました。

…

救急車の中で告げられた「この子がいるから、お母さんは運べない」という言葉。それは、障がい児を育てる家庭が常に隣り合わせている、あまりに高すぎる「生存のハードル」でした。

親が倒れることは、子どもの命綱が切れることと同義です。絶体絶命の淵で、永島さんは「自立」ではなく「助けて、と言い続けること」を選びました。家族だけで抱え込む美徳が、時に命を危うくする。そんな過酷な状況を、私たちはいつまで放置し続けるのでしょうか。

あなたは、この緊急現場での現実に、何を感じましたか。

取材・文：齋田多恵 写真：永島祥子