渡辺美奈代、イケメン次男と仲良く親子クッキング
歌手でタレントの渡辺美奈代が12日、オフィシャルブログを更新。タレントで次男の矢島名月と一緒に料理を楽しんだことを報告し、親子ショットを公開した。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「名月とcooking」と題してブログを更新すると、「料理好きな次男、名月と一緒にヤンニョムチキンを作りました！」と報告。韓国料理にハマっているという次男と人気メニューのヤンニョムチキン作りに挑戦したことを明かした。
真っ赤な甘辛ソースが絡んだヤンニョムチキンには白ごまが散りばめられた食欲そそる完成ショットや、エプロン姿の名月くんとともに料理を手に笑顔を見せる２ショットも披露。
爽やかな笑顔でカメラを見つめる親子の姿から、和やかな雰囲気が伝わる投稿となっている。
渡辺は「韓国にハマっている名月と楽しく！美味しいヤンニョムチキンの出来上がり〜！」とつづり、「動画でもぜひご覧ください！」と自身のYouTubeも紹介し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「美味しそう」「作ってみまぁす」や「美人ママでイケメン名月くん」「ほんと素敵な親子関係」「親子クッキング楽しそう」「仲良し親子めっちゃステキ」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
真っ赤な甘辛ソースが絡んだヤンニョムチキンには白ごまが散りばめられた食欲そそる完成ショットや、エプロン姿の名月くんとともに料理を手に笑顔を見せる２ショットも披露。
爽やかな笑顔でカメラを見つめる親子の姿から、和やかな雰囲気が伝わる投稿となっている。
渡辺は「韓国にハマっている名月と楽しく！美味しいヤンニョムチキンの出来上がり〜！」とつづり、「動画でもぜひご覧ください！」と自身のYouTubeも紹介し、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「美味しそう」「作ってみまぁす」や「美人ママでイケメン名月くん」「ほんと素敵な親子関係」「親子クッキング楽しそう」「仲良し親子めっちゃステキ」などの声が寄せられている。