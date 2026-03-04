片岡愛之助、山崎育三郎＆井桁弘恵との３ショット公開
歌舞伎俳優の片岡愛之助が３日までにオフィシャルブログを更新。１日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜よる10時）に出演したことや番組MCを務めるミュージカル俳優山崎育三郎とモデルで俳優の井桁弘恵との３ショットを公開した。
１日、「本日22時『おしゃれクリップ』！！」と題してブログを更新した愛之助は、絵文字を交えながら「本日22時日本テレビ系列にて『おしゃれクリップ』に出でますので、 是非見て下さいまし」と呼びかけ。「色んな話してます」と収録を振り返った。
番組MCの山崎と井桁との３ショットや収録中の様子も公開。ネイビーのダブルスーツに赤いネクタイを合わせたシックな装いで落ち着いた大人の魅力を漂わせた愛之助に対し、 山崎は淡いイエロー柄をあしらったホワイトのセットアップにグリーンのインナーを差し色に効かせた華やかなスタイル。井桁は透け感のあるラベンダーカラーのフリルブラウスに ベージュ系のロングスカートを合わせた柔らかなコーディネートで、３人の和やかな空気が伝わってくる。
また、山崎について愛之助は「共通の知人が博多に居ておりましたので、よくお話を聞いていたので初めましての感じが無く」と明かし、井桁についても「とてもお話しやすく、とても楽しいひと時でした！！！」とコメント。
さらに、３月５日から新橋演舞場で開幕する歌舞伎『ルパン三世』シリーズ最新作「碧翠の麗城（あおみどりのれいじょう）」についても言及。「ルパン歌舞伎の稽古も いよいよ舞台で始まります」「皆んなの努力の結晶です」と意気込みを語り、この日は修祓式（しゅばつしき）であることも報告。「事故、怪我の無いよう 千穐楽まで頑張りまぁす」と力強くつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「大怪我をされて復活。素晴らしい」「神様が、未だ未だこっちに来てはダメだと送り返してくれたのでしょう」や「パン三世見に行きます」「素晴らしい 舞台を楽しみにしてまーす」「新しいストーリー、愛之助さんのルパンと石川五右衛門との２役、ワクワク楽しみが止まりません！！」「期待しています」などの声が寄せられている。
