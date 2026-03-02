マクドナルドに春到来　宮崎あおいも再会を喜ぶ「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」が3年ぶり復活

マクドナルドが春の風物詩「てりたまファミリー」を3月4日より全国の店舗で期間限定販売。発売から30周年を迎える大定番「てりたまバーガー」や「チーズてりたま」、朝限定の「てりたまマフィン」に加え、今年は2023年に登場して好評を博した「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」が3年ぶりにリニューアル復活します。

さらに、春らしい色合いの炭酸ドリンク「マックフィズ／マックフロート とちおとめ白桃」も新登場し、今年のてりたまファミリーは全6種のラインアップで春の訪れを彩ります。

■ 「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」は爽やかさをアップして復活

3年ぶりの復活となる「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」は、瀬戸内産レモンを細かく刻んだ具材感たっぷりのタルタルソースに、今年はさらにレモン果汁をプラス。ジューシーさと爽やかさがアップしているとのこと。

甘辛いてりやきソースを絡めたポークパティに、たまご、シャキシャキレタス、丁寧に焼き上げたベーコン、そして爽やかなレモンタルタルソースが相性抜群の、やみつきになる一品に仕上がっているそうです。

■ 宮崎あおいさんが後輩をじらす！？新TVCM「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」篇

商品の発売に先駆け、3月3日からは宮崎あおいさんが出演する新TVCMが全国で放映開始となります。

今回で4回目の「てりたま」CM出演となる宮崎さん。今年も80年代シティポップの名曲・EPOの「う、ふ、ふ、ふ、」に乗せて、春らしい装いの先輩役をキュートに演じています。

CMでは、エレベーターでばったり遭遇した後輩役の青木柚さんに「今から会いに行くの……瀬戸……内……」と意味ありげに伝え、後輩を焦らせながらマクドナルドへ。満開の桜の下で、さらにおいしくなって帰ってきた「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」との再会を心ゆくまで楽しむ、という春爛漫なストーリーとなっています。

■ 撮影エピソード：息ピッタリの先輩・後輩コンビに現場もほっこり

宮崎さん自身も「てりたま」のCM撮影を“恒例行事”として楽しみにしているそうで、撮影前には無邪気な子どものように楽しそうな笑顔を見せていたとのこと。

後輩を焦らせる少し思わせぶりな演技も、これまで何度も演じてきた役どころとあってスムーズにクリア。共演経験のある青木さんとは空き時間に楽しそうに談笑しており、桜の下のベンチでの絶妙な掛け合いも息ピッタリだったそう。後輩の気持ちを知りながらちょっといたずらっぽく接する宮崎さんの姿に、撮影現場は終始ほっこりとした空気に包まれていたようです。

いざ「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」を味わうシーンでは、両手で優しくバーガーを包み込み、至福の表情を見せていた宮崎さん。「食べた時にタルタルのレモン風味がフワッときて、すごく爽やか」とその美味しさを絶賛しつつも、別カットでスタンダードな「てりたま」を食べると「やっぱり両方おいしい（笑）」と、どちらも甲乙つけがたい魅力をニッコリと語っていました。

■ 出演者インタビュー：春を感じる瞬間と「やっぱり好き」なこと

撮影後のインタビューで宮崎さんは、今回の撮影を振り返り「『てりたま』の撮影があると『春が来たんだな』という感じがするので毎回とても楽しみにしています。今回は青木柚くんが後輩役で、以前ご一緒したこともあって嬉しかったし、すごくウキウキルンルンとした1日でした」と充実の笑顔を見せました。

CMのセリフになぞらえ、春の訪れを感じる瞬間について尋ねられると「衣替えをした時」と回答。「冬服のコートから軽やかな春の上着に変わった時、『あ、なんか春になるんだな』って感じます。厚いコートを脱いでちょっと薄手の上着になった時、気持ちも軽やかな感じになる気がします」と、季節の移ろいを楽しむ心境を明かしました。

また、CMで「瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま」との久々の再会を果たしたことにちなみ、宮崎さん自身が“久々に体験したいこと”を聞かれると、「何年かに一度着付けを習いに行っているのですが……ちょっとお休みしちゃって完璧に自分で着られるところまでいけていなくて。今年は着付けを一から習いに行きたいと思っています」と新たな目標を語る場面も。

さらに、てりたまを食べてその美味しさを噛みしめるシーンに関連し、「やっぱり好き」だと改めて気づいたことについては「お芝居」を挙げました。「久しぶりに連ドラに参加させていただいて、ひとつの役を時間をかけてスタッフの方と作り上げていく作業が楽しくて。お芝居が大好きなんだなって改めて感じています」と、俳優業への変わらぬ熱意を口にしました。

最後に、今年のてりたまを待ちわびているファンへ向けて、「今年も『てりたまファミリー』とともに春がやってきました！春の風物詩として愛される『てりたま』と、春らしいさっぱりとした味わいに大好評をいただいた『瀬戸内レモンタルタルベーコンてりたま』がリニューアルして復活します。全国のマクドナルドで春の訪れを『てりたまファミリー』と共にお楽しみください」と、あたたかいメッセージを寄せました。

※宮崎さんの崎の字は正しくはたつさきです。

