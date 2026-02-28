外出の支度をする飼い主さんの元へやってきたワンコ。よく見ると口に何かを咥えてる…！？とんでもなく尊い気遣いが話題を呼び、投稿は記事執筆時点で47万回再生を突破。「キャーッ！可愛い！」「天使…」「いるよね？って言ってるｗ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：出かける準備をしていたら、犬が『何か』を持ってきて…とんでもなく尊い『気遣い』】

出かける準備をしていたらワンコがやってきて…

TikTokアカウント「inu_yomogi」の投稿者さんの愛犬は、シーズーの男の子「よもぎ」くん。生後7か月のパピーちゃんです。

この日、出かける準備をしていた投稿者さんの元にやってきたよもぎくん。様子を見に来るなんてかわいいなぁ…そう思いながらよもぎくんの方を見ると、なぜか口にティッシュを咥えていたとか…！

まるで『え、いらなかった？』とでも言いたげに首をかしげるよもぎくん。その表情があまりにも純粋すぎて、思わず笑ってしまいます。

尊い気遣いにほっこり♡

これには投稿者さんも「使わないけどありがとね！」そうお礼を言ってしまったとか。『これいるかなぁ…』と選んできてくれたかと思うと、よもぎくんの気遣いには心があたたかくなりますね。

ちょこんと座るふわふわ真ん丸なよもぎくんは、さながらぬいぐるみのよう…！さらに長いまつげにウルウルのつぶらな瞳…咥えているティッシュでさえもかわいいアクセントになっていたそう。

実用性はなくても愛情は100点満点。出かける前の何気ないワンシーンが、多くの人の心をふわっと和ませたのでした♡

この投稿には「バブちゃんかわいすぎ」「こんなん出かけられない…」「気遣いのできるわんこやねぇ」などのコメントが寄せられています。

食いしん坊なワンコの特技♪

パピーのよもぎくんはもちろん食欲も旺盛！投稿者さんが用意したベルを鳴らせばおやつがもらえることをすぐに理解。床に置いた瞬間、「チン！チン！！」とベルを連打するのだそう。

『上手にできたよ？』『おやつちょうだい！』と、よもぎくんはキラキラの笑顔で駆け寄ってきたといいます。こんなに愛らしい食いしん坊には、ついついおやつの量も増えてしまうかもしれませんね…！？

クルクルと表情が変わるお茶目なよもぎくんをもっと見てみたい方は、TikTokアカウント「inu_yomogi」を覗いてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「inu_yomogi」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております