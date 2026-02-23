【春の行事ごはん特集】ひな祭りに作りたい彩り満点の簡単お祝いレシピ

一年に一度の「ひな祭り」。せっかくなら、おうちで春らしい彩りごはんを楽しみませんか？特別な材料や難しい工程がなくても、簡単なひと工夫で食卓はぐっと華やかに。子どもも大人も笑顔になれる、やさしくて作りやすいお祝いレシピを集めました。無理なく、わが家らしい春の行事ごはんを楽しみましょう。

やさしく華やぐ「ひな祭りごはん」レシピ

食感が楽しい♪五色あられの鶏団子

ひな祭りらしい五色あられをまとわせた、ころんと愛らしい鶏団子。

淡い色合いが食卓に並ぶだけで、春の訪れを感じさせてくれます。





卵や生魚を使わずに仕上げることで、小さなお子さまも一緒に楽しめるやさしい味わいの手まり寿司は、家族みんなで安心して囲めます。



ころんと丸いフォルムは、それだけで可愛らしさ満点。

きゅうりのお花やぶぶあられで飾れば、春のやわらかな雰囲気に仕上がります。



盛り付けは、対角線上に同じ具材を配置すると統一感が生まれ、ぐっと洗練された印象に。

見た目も味も、ひな祭りらしい優しさを大切にした一品です。

手まり寿司｜Instagram（＠oto___rii）簡単華やか！サーモンとアボカドのポキ風ちらし寿司

サーモンとアボカドの王道コンビで仕上げる、ポキ風ちらし寿司。

カットしてのせるだけで、パッと華やぐ主役級メニューが完成します。



鮮やかなオレンジとグリーンのコントラストは、お祝いの席にぴったり。

手軽さと特別感を両立できる、忙しい日のひな祭りにも心強い一皿です。

ポキ風ちらし寿司｜Instagram（＠kanamani13）生魚が苦手でもOK♪ 豪華な肉ちらし寿司

生魚が苦手なお子さまや家族にも喜ばれる、甘辛味の肉ちらし寿司。

こんがり焼いた豚肉をたっぷりのせれば、見た目も味も満足感のある仕上がりに。



酢飯と甘辛だれの相性は抜群！ 炒り卵のやわらかな黄色が加わることで、ひな祭りらしい明るさも演出できます。



1合から作れるので、少人数のお祝いにもぴったり。手軽なのに豪華に見える、頼れる一品です。

肉ちらし寿司｜Instagram（＠chouchou.kitchen）

ひな祭りにぴったりなおやつも忘れずに♪

フライパンで簡単！甘酒入り米粉の関東風桜餅

春の定番、桜餅。

こちらは、米粉と甘酒で作るやさしい甘さの関東風タイプなんです。



砂糖・小麦粉・乳製品不使用でも、しっとりやわらかな仕上がりに。甘酒の自然な甘みが加わることで、時間が経っても固くなりにくいのも魅力です。



天然色素でほんのり色づけた淡いピンクの生地に、上品なあんこの甘さ。桜の葉の塩気が全体をきゅっと引き締め、春らしいバランスにまとまります。



ひな祭りはもちろん、旧暦の行事やお花見のお供にもぴったりです。

米粉の関東風桜餅｜Instagram（＠mster_ham）余ったひなあられで♪ ひなおこしボール

ひな祭りが終わると、意外と残りがちなひなあられ。

そんなときにおすすめなのが、マシュマロとバターでまとめる簡単アレンジです。



サクサクのあられに、とろりと溶けたマシュマロのねっとり感。和菓子とも洋菓子とも違う、不思議でクセになる食感が楽しめます。



ころんと丸めれば、見た目も可愛いひと口スイーツに。

お子さまと一緒に作るのも楽しく、行事の余韻まで味わえるアレンジです。

ひなおこしボール｜Instagram（＠oto___rii）

おうちで祝う、春のごちそう時間

特別な日だからこそ、無理なく、楽しく。

いつものキッチンから生まれるひな祭りごはんは、きっと家族の思い出になります。



ころんと丸い形、やわらかな色合い、春の香り。

食卓いっぱいに広がる小さな春を、ぜひおうちで楽しんでみてください。