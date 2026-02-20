ドンデコルテ渡辺銀次、初松本人志に「実在するとは」

お笑いコンビ・ドンデコルテの渡辺銀次（40歳）が、2月20日に公開されたAKRacingのYouTubeチャンネルの動画に出演。ダウンタウン・松本人志に初めて会った時の感想を語った。



昨年の「M-1グランプリ」で準優勝となったドンデコルテがゲストとして登場。陣内智則が「変わった？」と人生や環境の変化について尋ねると、渡辺銀次は「変わりましたよ。陣内さんとさや姉が目の前にいます。考えられない」と語る。



陣内が「俺らどころじゃないて。こんな頑張ったら、もっともっとすごい人が出てくるから」と言うと、渡辺は「松本（人志）さんにお会いしました」と話し、「DOWNTOWN＋」のお年玉企画で「初めて見ました」と語る。



渡辺は「いやあ、実在するとは。聞いてはいたんですけど、やっぱ体感や納得はしてなかったみたいで。頭ではわかってたんですけど」と語った。