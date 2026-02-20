人気シリーズ「ポケモン」の公式Xが20日に更新され、27日に同作の情報番組「Pokemon Presents」を公式YouTubeで放送することを発表した。ポケモンシリーズは今年で30周年の節目で、ファンからは新作に期待する声などが上がった。

同Xで「2月27日（金）は「Pokemon Day」！「Pokemon Day」を記念して、2月27日（金）23時から「Pokemon Presents」が放送決定！放送時間は約25分を予定しているよ。22時30分からは「Pokemon Presents」までのカウントダウンも放送予定！」と告知した。

ゲーム「ポケットモンスター赤・緑」が1996年2月27日に発売されたことから、毎年2月27日を「ポケモンデー」としており、日本記念日協会でも認定されている。

ファンからは「おーいよいよ」「どんな新情報が飛び出すか楽しみすぎる！25分が一瞬で終わりそう…！」「ワクワクする」「楽しみ」「何か新作発表あったら一晩中興奮して寝れなくなりそう」などの期待の声が寄せられていた。