紺野ぶるま、“マグロ”だった男性を「カツオに育てた」

お笑い芸人の紺野ぶるま（39歳）が、2月19日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。“マグロ”だった男性を「カツオに育てました」と語った。



トークバトル企画「水掛け論」が行われ、実際に交際する前に大人の関係を持つことは危険な夜遊びか、大人の嗜みかというテーマで討論が行われた。紅しょうが・稲田美紀は「何も合わない人いるんですよ。男子のマグロって見たことあるか？ おんねん！」と話し、関係を持つ前にいろいろなことを知っておく方が良いと語る。



すると、紺野ぶるまが「最初会った時マグロだったけれど、半年掛けてカツオに育てました」と“養殖”成功例もあると話し、Aマッソ・加納も「食べ方変えたらええねん。フレークにしたり」と語った。