「伊勢丹 新宿店」（東京都新宿区新宿3-14-1）に、北海道・札幌の老舗菓子舗「札幌千秋庵」が期間限定で登場します。期間は2025年10月22日から28日までです。三越伊勢丹オンラインストアでは、10月18日10時まで一部商品の事前予約を受け付けています。商品がなくなり次第終了となります。ゆきだるま型クッキーが可愛い北海道内でも札幌と新千歳空港でしか販売していない「生ノースマン」も販売されます。しっとりとした食感のパイ