35歳・人気女性芸人が明かす結婚観「これを言うとファンタジーと言う人もいるんですけど…」
ゆりやんレトリィバァさん（35歳）が、自身の恋愛体験をモチーフにした映画『禍禍女』を初監督。自身を投影したという恋する美大生の早苗（南沙良）が、次第に狂気性を帯びて暴走する姿を描くホラー作品です。
ゆりやんさんはお笑い芸人として人気を得る一方、Netflixドラマ『極悪女王』で主演を務めるなど、俳優としても活躍の場を広げ、2024年には芸能拠点をアメリカに移すなど、精力的に活動しています。渡米約1年、初監督作品や変化した生活など、今の心境をさまざま聞きました。
◆お笑いでは「言うこと聞かへんゆりやん」だけど
――2024年12月にアメリカのロサンゼルスへ移住され約1年が経ったかと思いますが、現地での日々はいかがでしょうか？
ゆりやんレトリィバァ（以下、ゆりやん）：行ったんですけど、去年この『禍禍女』の編集や宣伝の準備で日本に帰ってきたので、半分以上は日本にいるんです。なので、行ったは行ったんですけど、アメリカには旅行に行っている感じなので、なんだかずっとアメリカブロックをサボっている感じです（苦笑）。スタンダップコメディを学びたいので、3月からまた向こうで頑張りたいです。
――今回、映画『禍禍女』で映画監督に初挑戦されましたが、何か新たな発見などはありましたか？
ゆりやん：お笑いをしているときはピン芸人として自分でコントを作るので、人がアドバイスをくれても「ほっとけ」ですまして、言うこと聞かへんゆりやん、という感じなのですが、映画はみんなで作るものなので、自分の意見をちゃんとお伝えすることも大事だと学びました。
それと同時に、いろいろな意見を吸収・集約させたら、今まで自分が考えたMAXとは違うところに別のMAXがあることに気づいたので、まったく違う世界を見せていただけたことが感動的でした。映画には映画のやり方があり、好き勝手に撮っているだけではダメということも学びました。
◆「飽きたくないな」
――映画『禍禍女』は、ご自身の恋愛体験を元にしたホラーとのことですが、エピソードを内藤瑛亮さんに脚本としてまとめてもらったんですね。
ゆりやん：そうですね。プロデューサーの高橋大典さんと内藤瑛亮さんと3人でわたしの恋バナや世間話、最近聞いた怖い話などをめっちゃしまして。なんとなくのプロットを考えた後に内藤さんが脚本にしてくれました。その作業を繰り返した感じです。禍禍女だけがわたしのモデルでもないので、いろいろな登場人物に散らして投影しています。
――アメリカ修行や初監督だけでなく、アーティストやアパレルブランドのディレクションなどいろいろな挑戦をされていますが、仕事をする上での指針のようなものは何でしょうか？
ゆりやん：飽きたくないな、同じ毎日が苦手という感じです。自分のやりたことをやりたい、自分に正直に生きていきたい、というところですかね。
あとは、毎日好きな人のことを考えて苦しい思いをして「こんな毎日は嫌だ、一緒だ」と思ったら、苦しんでいるヒマがあったら習い事に行ってみようとか、やったことがないことに挑戦してみようとかも思います。いつも人の目を気にして無難な服を着ていたけれど、自分がわくわくするものを着ていこうとか。そんな感じです。最近大事にし始めました。
――最近なんですね。
ゆりやん：そうなんです。今までがむしゃらがむしゃらで、頑張って手に入るなら「頑張るわい」と思っていたんですよ。でも最近、頑張らないほうが手に入るものもあり、頑張らないほうがいい、“時の流れに身を任せる”ことも大事なんやって、テレサ・テンが教えてくれました（笑）。
◆売れることはもう決めておいて、あとはただリラックス
◆売れることはもう決めておいて、あとはただリラックス