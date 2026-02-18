中根舞美アナ、焼肉屋で家族と他の客の「温度差がヤバすぎて」

テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、2月17日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系／TVer配信）に出演。家族を高級焼肉店に連れて行ったが、大はしゃぎしていて、ほかの客と比べて「温度差がヤバすぎて」と語った。



番組の恒例となった中根アナの「ちょっと聞いてほしいんですけど」で始まるオープニングトークで、毎年帰省した時に“大還元祭”という名の家族への接待として高級焼肉店でごちそうしたと切り出し、「すごく内装もお洒落で家族みんなが大はしゃぎしちゃって。温度差がヤバすぎて。他の（お客と）」と話す。



中根アナによると、家族は食事の前から店員に写真を撮ってもらうなど盛り上がってしまい、父親は「お前ら、トイレ行ったか？ めちゃくちゃ綺麗だから絶対行った方がいい！」と、トイレが綺麗というだけではしゃいでいたと語った。