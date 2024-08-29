¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¡¡Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡Ö¸µ¡¹¤¤¤Ó¤Ä¤À¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ã¤Æ¸À¤¦´¶³Ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×
¡ÖMY FIRST STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê32¡Ë¤¬16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Éã¤Î²Î¼ê¡¦¿¹¿Ê°ì¤ÈÊì¤Î²Î¼ê¡¦¿¹¾»»Ò¤¬Î¥º§¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡ÖÉã¤ÈÊì¤¬Î¥º§¤·¤¿¡£Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ßÁêÃÌ¤ËÅú¤¨¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¿¹¿Ê°ì¤È¿¹¾»»Ò¤Ï1986Ç¯¤Ë·ëº§¡£3¿Í¤ÎÂ©»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢2005Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤¿¡£Ä¹ÃË¤¬¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖONE¡¡OK¡¡ROCK¡×¤ÎTaka¡¢¼¡ÃË¤¬²»³Ú³èÆ°¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¤Ï¤Æ¤Ê¡×¡¢»°ÃË¤¬Hiro¤È¤¤¤¦²»³Ú°ì²È¤À¡£
¡¡Hiro¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Ï¡¢¸µ¡¹¤¤¤Ó¤Ä¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£²õ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¤â¤Ï¤ä¤Ê¤¤¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡Ö1ÈÖ¾å¤¬²È¤ò½Ð¤¿¤Î¤¬²¿ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡ÄÃæ1¤«2¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£Åö»þ²¶¤Ï¾®³Ø¹»1Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ç¡¢¤Þ¤À²¿¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤à¤·¤í¡¢³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯´ü´Ö¤¸¤ã¤ó¡¢°¦¾ð¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê·çÍî¤·¤Æ¤ë¤«¤â¤Ê¤Ã¤ÆºÇ¶á¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤³¤Î´Ä¶¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö²¶¤¬¾®³Ø¹»3¡¢4Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î»þ¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¸À¤¦´¶³Ð¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÉã¿Æ¡¢Êì¿Æ¤ÎÀ¤´Ö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤«¡¢À¤´Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò²¶¤é»Ò¶¡¤âÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤Í¡£¶¦¤ËÀï¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¡£²¶¤Ï¤Í¡£¾å2¿Í¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¡¢²ÈÂ²¤È¤ÏÀ¤´Ö¤ÈÀï¤¦¡ÖÃç´Ö¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢Î¥º§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Èá¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡ÖÌÜÅª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦´¶¤¸¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀï¤ª¤¦¤è¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¼ä¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¾ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢Ï¢Æü¼«Âð¤ÎÁ°¤Ë¡Ö200¿Í°Ìµ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤è¡×¤È¤·¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¥«¥á¥é¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤¬¡ÖÉã¿Æ¤ÈÊì¿Æ¤Î¤¿¤á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¶¦ÄÌÇ§¼±¤¬·»Äï¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¾¯¤Ê¤«¤é¤º¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢»Ò¶¡¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß¤·¤Æ¤ó¤Î¤è¡£¿´¤ÎÃæ¤Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡20ºÐ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤«¤éÊì¤È²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤«·ë¹½¼Õ¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÊÌ¤Ë¡¢¤¢¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æº£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©º£¡¢²¶¤¬À®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¸³è¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡£²õ¤ì¤¿¤Ã¤Æ´¶³Ð¤â¤Ê¤¤¤·¡¢²õ¤µ¤ì¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¼ä¤·¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¿Í¤Ã¤ÆÊú¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤¤¤Ä¤«É÷²½¤·¤Æ¤¯¡£¤À¤«¤éÊÌ¤Ë²¶¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤Í¡×¤È¼«¿È¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£