松丸亮吾、ポケカ大会優勝で話題 真剣勝負の舞台でファン驚き「本当にすごい」「全国行き確定は激アツすぎる」
謎解きクリエイターの松丸亮吾が13日、自身のXを更新し、都内で開催されたポケモンカードゲーム大会「シティリーグ」で優勝したことを報告した。世界大会への出場権も絡む大会での優勝にネット上では「まじですげぇー！」「松丸くん何でもできるじゃん！」などと驚きの声があがっている。
【写真】激レアカードも入手！ポケカ大会優勝で喜ぶ松丸亮吾
松丸が参加した大会「シティリーグ」は、街中のカードショップ、ポケモンセンターなどで年に４シーズン開催される大会。上位入賞者にはポイントが与えられて、1年を通して、この獲得合計ポイントを元に上位の人へ世界大会への参加権利が与えられる。そのため世界大会に出場したい人が「シティリーグ」に集まり、ミスは許されない真剣勝負が繰り広げられている。
松丸はXで「うおおおおおお！！！本日、シティリーグというポケモンカードの公式大会に参加しました！！」と報告。
試合結果は「予選5勝1敗のBest 8で決勝トーナメントへ進出！その後3連勝し…… なんと優勝しました！！ポケカを愛し続けてついに掴み取った優勝！！全国大会JCSへの出場権も自力でゲット〜！！」と喜んだ。
使用したデッキも公開し、フーディンを軸としたデッキで、ネット上では優勝報告に「主人公すぎるだろ 全国行き確定は激アツすぎる 本当におめでとう」「Best 8入りからの3連勝、まさに波に乗ってますね 全国大会JCSの切符も自力ゲットとはさすがです」「優勝の壁ってガチで高いから本当にすごいです」「自力でJCS出場権獲得は凄すぎます」などの声が出ている。
【写真】激レアカードも入手！ポケカ大会優勝で喜ぶ松丸亮吾
松丸が参加した大会「シティリーグ」は、街中のカードショップ、ポケモンセンターなどで年に４シーズン開催される大会。上位入賞者にはポイントが与えられて、1年を通して、この獲得合計ポイントを元に上位の人へ世界大会への参加権利が与えられる。そのため世界大会に出場したい人が「シティリーグ」に集まり、ミスは許されない真剣勝負が繰り広げられている。
試合結果は「予選5勝1敗のBest 8で決勝トーナメントへ進出！その後3連勝し…… なんと優勝しました！！ポケカを愛し続けてついに掴み取った優勝！！全国大会JCSへの出場権も自力でゲット〜！！」と喜んだ。
使用したデッキも公開し、フーディンを軸としたデッキで、ネット上では優勝報告に「主人公すぎるだろ 全国行き確定は激アツすぎる 本当におめでとう」「Best 8入りからの3連勝、まさに波に乗ってますね 全国大会JCSの切符も自力ゲットとはさすがです」「優勝の壁ってガチで高いから本当にすごいです」「自力でJCS出場権獲得は凄すぎます」などの声が出ている。