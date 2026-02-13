「花粉症69％」徳島が全国一 佐々木予報士が今季の傾向と対策をマメテン解説【徳島】
【スタジオ】
（小玉アナウンサー）
「ここからは天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」
（佐々木気象予報士）
「本格的なシーズンが迫っています。きょうは今年の花粉について傾向と対策についてお伝えします」
（佐々木気象予報士）
「こちらは民間の気象会社が行ったアンケートです」
「『あなたは花粉症ですか？』という質問に対し『花粉症です』と答えた人の割合が、全国で最も高かったのは、なんと徳島県で69％でした」
（宮下ナウンサー）
「やはり山間部が広くてスギが多いからでしょうか。今年の県内の花粉は多いんですか？」
（佐々木気象予報士）
「2026年の徳島県内の花粉の飛散量は、平年の1.38倍の見込みです」
「2026年は裏年にあたるはずなんですが、2025年夏の気温が高く日照時間が多かったことで、雄花の生長が進み、平年よりも多く飛んでしまう見込みです」
「県内の花粉シーズンは、2月中旬から4月下旬までの見込みです」
（佐々木気象予報士）
「大櫛耳鼻咽喉科の大櫛哲史院長にお話を聞くと、花粉に敏感な人はすでに症状が出ているようです」
「鼻水やくしゃみなどの症状を訴える患者が、今週に入って増え始めていて、多い日は1日に10人ほど患者が来た日もあるそうです」
「気温が上がる日は雄花が開いて、花粉が飛びやすくなるので特に注意が必要です」
（佐々木気象予報士）
「2月の徳島市の最高気温を見ると、前半は1桁どまりの日が多かったものの、ちょうど今週ですね」
「2月11日からは2桁台の日がつづいていて、この先、特に週末は15度以上の日もあって平年よりも高くなる見込みです」
「晴れて風が強い日は、特に注意です」
（佐々木気象予報士）
「花粉症の方が日常生活で気をつけるポイントをまとめました」
「外出時はマスクやメガネはもちろん、帽子で髪の毛に花粉が付くのを防ぐとよいでしょう」
「外から帰ってきた時は、玄関で上着を脱いで花粉をはたき落とすこと、手洗うがいに加えて、帰宅後すぐに髪を洗うことも、家の中に花粉を持ち込ませないポイントです」
「家にいる時はできるだけ窓を閉め、空気清浄機を使うこと。また、花粉の時期は布団の外干しを控えるとよいでしょう」
「毎年症状が出る人は、その年の症状が出る前に病院を受診し、薬を服用することで症状の軽減が期待できるそうです」
「本格的な花粉シーズンはもう迫っています。知識と工夫で辛い時期を乗り越えましょう」
（小玉アナウンサー）
「ここまでマメテンのコーナー気象予報士の佐々木さんでした」