【スタジオ】

（小玉アナウンサー）

「ここからは天気の豆知識を伝えてもらう『マメテン』のコーナー、気象予報士の佐々木さんです」

（佐々木気象予報士）

「本格的なシーズンが迫っています。きょうは今年の花粉について傾向と対策についてお伝えします」

（佐々木気象予報士）

「こちらは民間の気象会社が行ったアンケートです」

「『あなたは花粉症ですか？』という質問に対し『花粉症です』と答えた人の割合が、全国で最も高かったのは、なんと徳島県で69％でした」

（宮下ナウンサー）

「やはり山間部が広くてスギが多いからでしょうか。今年の県内の花粉は多いんですか？」

（佐々木気象予報士）

「2026年の徳島県内の花粉の飛散量は、平年の1.38倍の見込みです」

「2026年は裏年にあたるはずなんですが、2025年夏の気温が高く日照時間が多かったことで、雄花の生長が進み、平年よりも多く飛んでしまう見込みです」

「県内の花粉シーズンは、2月中旬から4月下旬までの見込みです」

（佐々木気象予報士）

「大櫛耳鼻咽喉科の大櫛哲史院長にお話を聞くと、花粉に敏感な人はすでに症状が出ているようです」

「鼻水やくしゃみなどの症状を訴える患者が、今週に入って増え始めていて、多い日は1日に10人ほど患者が来た日もあるそうです」

「気温が上がる日は雄花が開いて、花粉が飛びやすくなるので特に注意が必要です」

（佐々木気象予報士）

「2月の徳島市の最高気温を見ると、前半は1桁どまりの日が多かったものの、ちょうど今週ですね」

「2月11日からは2桁台の日がつづいていて、この先、特に週末は15度以上の日もあって平年よりも高くなる見込みです」

「晴れて風が強い日は、特に注意です」

（佐々木気象予報士）

「花粉症の方が日常生活で気をつけるポイントをまとめました」

「外出時はマスクやメガネはもちろん、帽子で髪の毛に花粉が付くのを防ぐとよいでしょう」

「外から帰ってきた時は、玄関で上着を脱いで花粉をはたき落とすこと、手洗うがいに加えて、帰宅後すぐに髪を洗うことも、家の中に花粉を持ち込ませないポイントです」

「家にいる時はできるだけ窓を閉め、空気清浄機を使うこと。また、花粉の時期は布団の外干しを控えるとよいでしょう」

「毎年症状が出る人は、その年の症状が出る前に病院を受診し、薬を服用することで症状の軽減が期待できるそうです」

「本格的な花粉シーズンはもう迫っています。知識と工夫で辛い時期を乗り越えましょう」

（小玉アナウンサー）

「ここまでマメテンのコーナー気象予報士の佐々木さんでした」

