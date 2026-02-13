2月13日、名西高校でサイバー犯罪対策に取り組む生徒らが、県警から一日対策官に任命され、一般の生徒らを前に授業を行いました。



一日対策官を委嘱されたのは、名西高校の生徒10人で作るサイバーセキュリティ班です。



13日、班長の大和未来さんが、代表して委嘱状を受け取りました。



名西高校は2023年に県警からサイバーモデル校に指定されて以来、中学生にインターネットの危険性を教える出前授業などを行ってきました。





（名西高校サイバーセキュリティ班）「ただのプロフィールに見えるんですが、もうこのプロフィールだけで、住んでいる都道府県だとか年齢、クラスが分かってしまうんです」委嘱式の後、班員らが一般の生徒を前に、SNSの危険性に関する授業を行いました。（授業を受けた生徒（2年））「写真とかSNSにあげるんで、その時は、もう一度確認してからあげたほうがいいなと思いました」（授業を受けた生徒（2年））「全部のSNSのパスワードを統一してはいけないというので、ギクリとなりました」（名西高校サイバーセキュリティ班・大和未来 班長）「SNSが身近にあるからこそ、（危険性を）軽く見てしまっている部分とかあると思うので、他人事じゃないんだということを強く伝えていきたい」