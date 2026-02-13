¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤â¡ÖÈîËþ·¹¸þ¡×¸²Ãø¡¡Á´¹ñ¥ïー¥¹¥È¤ÎÇ¯Îð¤â¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©Æâ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÇ¯Îð¤ÇÈîËþ·¹¸þ¤Î³ä¹ç¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î5ºÐ¤«¤é17ºÐ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¯Îð¤ÎÉ¸½àÂÎ½Å¤è¤ê20¡ó°Ê¾å½Å¤¤»ùÆ¸À¸ÅÌ¤ò¡ÖÈîËþ·¹¸þ¡×¤È¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤ÏÃË½÷¤È¤â10ºÐ¤ò½ü¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¯Îð¤Ç¡¢ÈîËþ·¹¸þ¤Î³ä¹ç¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÃË»Ò¤Î5ºÐ¡¦6ºÐ¡¦11ºÐ¤ÏÁ´¹ñ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë11ºÐ¤Ï20.29¡ó¤È5¿Í¤Ë1¿Í°Ê¾å¤¬ÈîËþ·¹¸þ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢½÷»Ò¤â15ºÐ¤¬Á´¹ñ¤Ç3ÈÖÌÜ¡¢5ºÐ¡¦13ºÐ¤¬4ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡Ö³Ø¹»¸½¾ì¤Ç¤ÎÈîËþÂÐºö¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢²ÈÄí¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£