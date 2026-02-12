山崎怜奈、報道の仕事で「ホラン千秋さんに勝てない」

タレントの山崎怜奈（28歳）が、2月11日に放送されたトーク番組「あちこちオードリー」（テレビ東京系）に出演。報道の仕事をやり続けたいが「結局ホラン（千秋）さんには勝てない」と明かした。



「本当は言いたかったけどギリで飲み込んだ言葉発表会」というテーマの回で、宮下草薙、山崎怜奈（28歳）、Aマッソの3組がゲストとして登場。山崎が今後の仕事について聞かれた際、「報道に関わる仕事はやり続けたいが、結局ホラン（千秋）さんには勝てない」という言葉を飲み込んだと明かす。



山崎は「自分が求められる仕事がどういうことかわかっていながら、アナウンサーさんとは違うから、ホランさんはタレントだから、アナウンサーさんと違って感情も入れながら、でもそんなにトゲを入れない」ことができるとホランの技術を称賛。さらに「爆笑問題の太田（光）さんをいなせるのはホランさんしかいない」と語った。