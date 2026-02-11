中根舞美アナ、スタッフから「ひとりぼっちアピール、ウザい」

テレビ東京の中根舞美アナ（25歳）が、2月10日に公開されたトーク番組「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（テレビ東京系／TVer配信）に出演。ひとりぼっちアピールが「ちょっとウザい」と言われ、「痛いところ突かれるなあ」と嘆いた。



以前放送された「勝手にゲスト批評」という回で、そのネガティブなトークから「歴代最低ゲスト」と評価されたつぶやきシローが、今回のゲストとして登場。今回は立場を変え、つぶやきが番組スタッフからリサーチした「『勝手にテレ東批評』あるある」を発表し、伊集院光や佐久間宣行氏らレギュラー陣を批評するという内容となった。



つぶやきが中根アナに「よくひとりぼっちアピールをするけれど、ちょっとウザいよね」と指摘すると、中根アナは笑いながら「ええ！？」と驚く。さらに、つぶやきが「総意ですね」とスタッフ全員の思いだと付け加えると、中根アナは「痛いところ突かれるなあ」と語った。