¡Ú¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Û¹âÍüº»Íå¡¡º®¹çÃÄÂÎ¡ÖÆ¼¡×¤Î´¿´î¤â¡ÄÃÏ¾åÇÈTBS¤Ï¤Ò¤È¸À¤Î¤ß¡ª»ëÄ°¼Ô¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤Ï¡¢£±£°¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£±Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤ÏÆ±¼ïÌÜ½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿Ãæ¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Î£Ô£Â£Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤¬àÉÔ±¿á¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ï¡¢´Ý»³´õ¡ÊËÌÌî·úÀß¡Ë¡¢¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê¥Á¡¼¥à£Ò£Ï£Ù¡Ë¡¢¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¡ÊÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÎ×¤ß¡¢£´¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤Ê¤®¡¢¶Ïº¹¤Ç£´°Ì¡¦¥É¥¤¥Ä¤òÂà¤±¤Æ£³°Ì¤ò»à¼é¡££´Ç¯Á°¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¥¹¡¼¥Äµ¬Äê°ãÈ¿¤Î¤¢¤Ã¤¿¹âÍü¤Ï¡¢ÎÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¼«¿È£²¸ÄÌÜ¤Î¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¹âÍü¤Ï»î¹ç¸å¤Î¥Æ¥ì¥Ó¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢°ì½ï¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Ãç´Ö¤â´Þ¤á¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÆüËÜ¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Îý½¬°Ê¾å¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸Ä¿ÍÀï°Ê¾å¤Ë¤¤¤¤¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÈô¤Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËè²ó¡¢¥Á¡¼¥àÀï¤È¤Ê¤ë¤ÈÂ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦»î¹ç¤¬Â¿¤¯¤Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÃÄÂÎÀï¤Ø¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤Ç¹Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿»þ¤Ï¼«¿®¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥³¡¼¥Á¤ËÁêÃÌ¤·¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤ØÎ×¤á¤¿¡£¼«Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£´Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¤¢¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤ËÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡Ê°ËÆ£¡ËÍ´õ¤µ¤ó¤ä¡Êº´Æ£¡Ë¹¬Ü¿¤µ¤ó¤È¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¤ò¡¢º£¤³¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¡£±þ±ç¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ´õ¤µ¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¹¬Ü¿¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤³¤³¤ËÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¼è¤Ã¤¿¥á¥À¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¦¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼è¤ì¤¿¥á¥À¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¼þ°Ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï¡¢£Ô£Â£Ó¤ÎÃæ·Ñ¤ÎÏÈÆâ¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£É½¾´¼°½ªÎ»¸å¡Ö¤³¤Î¸å¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡×¤Î¥Æ¥í¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÊüÁ÷¤µ¤ì¤º¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤³¤ÎÆü¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÃË½÷¥â¡¼¥°¥ëÍ½Áª¤ä¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤Î£Ö£Ô£Ò¤¬Î®¤µ¤ì¡¢£³£°Ê¬°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£´¿ÍÊÂ¤ó¤Ç¤Ò¤È¸À¤º¤Ä¸ì¤ë¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¿ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ë£Ó£Î£Ó¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¢¤Ã¤µ¤ê¤·¤¹¤®¡Á¡£Æ¼¥á¥À¥ë¤Î´¶Æ°¤¬¾Ð¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤Ê¤É¤Î»ØÅ¦¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£