¶áÇ¯¤Ï¼«Ê¬¤Ç¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤«¤ºAI¤Ë¥³¡¼¥É¤òÀ¸À®¤µ¤»¤ëAI¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢AI¤¬À¸À®¤·¤¿¥³¡¼¥É¤Ë¤ÏÄãÉÊ¼Á¤Ê¤â¤Î¤âÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¶¨ÎÏ¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Î³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÄãÉÊ¼Á¤ÊAIÀ¸À®¥³¡¼¥É¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ï¥·¥â¥È»á¤¬¡¢¼Á¤Î°¤¤AI¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖVouch¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥·¥â¥È»á¤ÏGitHub¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ï¾ï¤Ë¿®Íê¤È¸¡¾Ú¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Îò»ËÅª¤Ë¡¢¥³¡¼¥É¥Ù¡¼¥¹¤òÍý²ò¤·¤ÆÊÑ¹¹¤ò¼ÂÁõ¤·¡¢¤½¤ÎÊÑ¹¹¤ò¥ì¥Ó¥å¡¼¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÏ«ÎÏ¤¬½½Ê¬¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ñ³Ê¤Î¤Ê¤¤¿Í¡¹¤«¤é¤ÎÄãÉÊ¼Á¤Ê¹×¸¥¤ò¼«Á³¤ËÇÓ½ü¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤³¤Î»²Æþ¾ãÊÉ¤Ï»ä¤äÂ¾¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Î¥³¡¼¥ÉÀ¸À®AI¤ÎÈ¯Ã£¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤·¡¢¿Í¡¹¤Ï´ÊÃ±¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤À¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿¤ÎÍý²ò¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡¢¶Ë¤á¤ÆÄãÉÊ¼Á¤Î¥³¡¼¥É¡×¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤³¤Ç¥Ï¥·¥â¥È»á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿®Íê¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æ¤É¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â¡¢ÌÀ³Î¤Ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¸Ä¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¿®Íê¤Ç¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¸Ä¿Í¤Î¤è¤êÂç¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤¢¤é¤æ¤ë·ÁÂÖ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼çÄ¥¡£¿·¤¿¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¸¡¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖVouch¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Vouch¤Ë¤Ï¡¢¥×¥ë¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÎºîÀ®¼Ô¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª(¹×¸¥¼Ô)¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡Öcheck-pr¡×¡¢µÄÏÀ(discussions)¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¹×¸¥¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¡Ömanage-by-discussion¡×¡¢ÌäÂê(issue)¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¹×¸¥¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÄÉ²Ã¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò·è¤á¤ë¡Ömanage-by-issue¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎGitHub Action¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GitHub¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤Î´ÉÍý¼Ô¤ÏGitHub Action¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥·¥â¥È»á¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼¡Âè¤Ç¤¹¡£»ä¤ÏÀ¤³¦¤Î²ÁÃÍ´Ñ·Ù»¡¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²¿¤¬µ¡Ç½¤¹¤ë¤Î¤«¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Vouch¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ï´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Vouch¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ï¥ê¥Ý¥¸¥È¥êÆâ¤ÎÃ±°ì¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ÊÃ±¤Ë²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Vouch¤Ç¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´Ö¤Ç¡ÖÊÝ¾Ú¥ê¥¹¥È¡×¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¶¦ÄÌ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÆ±»Î¤Ç¥ê¥¹¥È¤ò¶¦Í¤·¡¢¤É¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤òÇ§¤á¤Æ¤É¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ë¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¡Ö¿®Íê¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¥Ï¥·¥â¥È»á¤Ï¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥Ï¥·¥â¥È»á¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥¨¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡ÖGhostty¡×¤ÎGitHub¥ê¥Ý¥¸¥È¥ê¤ÇVouch¤ò»î¸³Åª¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
