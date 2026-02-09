¼ÒÌ±ÅÞ¡¢µÄÀÊ³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡¡¹ñ²ñµÄ°÷¤ÏÊ¡ÅçÅÞ¼ó¡õ¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æ»á¤Î£²¿Í¤Î¤ß¡Ö¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡£¸Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Áªµó¤Ç¤Ï¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤¬µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤º¡£Ê¡Åç¿ðÊæÅÞ¼ó¤Ï£¹Æü¤Ë£Ø¤Ç¸õÊä¼Ô¤Ø¡ÖÅöÁª¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡ÅçÅÞ¼ó¤Ï¸·¤·¤¤¸½¼Â¤Ë¡Ö¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡££¸Ì¾¤Î¾®Áªµó¶è¤Î¸õÊä¼Ô¡¢£·Ì¾¤ÎÈæÎã¤Î¸õÊä¼Ô£±£µÌ¾¤Î³§¤µ¤ó¤Î²Ì´º¤Ê´èÄ¥¤ê¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅöÁª¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡»Ù±ç¼Ô¤äÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ë¤â´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç£³Ê¬¤Î£²°Ê¾å¼è¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤·ë²Ì¤Ç¤¹¡×¤È¸½¼Â¤òÄ¾»ë¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¹ñ²ñ¤ÎÆâ³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¯¼£¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¯Ê³Æ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼ÒÌ±ÅÞ¤Ï¡¢Á°¿È¤Î¼Ò²ñÅÞ»þÂå¤ò´Þ¤á¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ç³ÍÆÀµÄÀÊ¤¬¥¼¥í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÞÂ¸Ë´¤ËÀµÇ°¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï»²±¡¤ÎÊ¡ÅçÅÞ¼ó¤È¥é¥µ¡¼¥ëÀÐ°æµÄ°÷¤Î£²¿Í¤Î¤ß¡£