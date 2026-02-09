¼«Ì±¤¬ÂçÊ¬3Áªµó¶è¤òÆÈÀê¡¡±ÒÆ£»á¤¬½éÅöÁª¡¡¹À¥»áºÆÁª¡¡´ä²°»á¤Ï11Áª¡¡Çòºä»á¤âÈæÎã¤ÇÅöÁª¡¡½°µÄ±¡Áªµó2026
µÞÅ¾Ä¾²¼¤Î²ò»¶¤«¤é¡ÖÀï¸åºÇÃ»¡×¤Î·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ï8ÆüÌë³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Îò»ËÅªÂç¾¡¤ò¤ª¤µ¤á¤Æ¡¢ÂçÊ¬¸©Æâ3¤Ä¤ÎÁªµó¶è¤âµÄÀÊ¤òÆÈÀê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬1¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¡¦¿·¿Í¤Î±ÒÆ£Çî¾¼¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬9Ëü5484É¼¤ò³ÍÆÀ¡£Ìµ½êÂ°¤ÇÁ°¿¦¤ÎµÈÎÉ½£»Ê¤µ¤ó¡Ê67¡Ë¤Ë2Ëü4ÀéÉ¼¤¢¤Þ¤ê¤Îº¹¤ò¤Ä¤±½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±¤ÈÃæÆ»¤ÎÁ°¿¦Æ±»Î¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊ¬2¶è¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î¹À¥·ú¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬¡¢ÃæÆ»¤ÎµÈÀî¸µ¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¥êー¥É¤·¡¢8Ëü9082É¼¤Ç2²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
ÂçÊ¬3¶è¤Ï¼«Ì±¡¦Á°¿¦¤Î´ä²°µ£¤µ¤ó¡Ê68¡Ë¤¬·ãÀï¤òÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÆ»¡¦¿·¿Í¤Î¾®ÎÓ²ÚÌï»Ò¤µ¤ó¡Ê58¡Ë¤é½÷À¤Î¿·¿Í4¿Í¤ÎÄ©Àï¤òÂà¤±¡¢5Ëü7996É¼¤Ç11²óÌÜ¤ÎÅöÁª¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¸µ»²µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÇòºä°¡µª¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤¬¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤Î¶å½£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï58.33¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢Á°²ó2024Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ËÈæ¤Ù¤Æ2.91¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£