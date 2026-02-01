大沢あかね、40歳で初の美容本発売 36歳で美容に目覚め「冒険することが怖くなくなった」
タレントの大沢あかね（40）が1日、都内で「『遅咲き 肌管理オタク 美容に全ぶり』（ワニブックス）発売記念トークショー＆サイン本お渡し会」を開催。イベント前に取材に応じ、美容について語った。
【全身ショット】真っ白なレースのセットアップで登場した大沢あかね
本書では、40歳を目前に“急な美人化”と話題を集めた大沢が、そのきっかけとなった逆転美容の全貌を1冊に凝縮した。
取材中に発売前重版が発表されるなど、早くも反響が寄せられている本書。大沢は発売を迎え、「率直にうれしいです。ここ3年ぐらいとても好きでハマってきた自分流の美容法をこうしてみなさんに受け入れられたらいいなと、今はそんな気持ちです」とにっこりほほ笑んだ。
美容に目覚めたのは36歳のとき。3人目出産後の育児休暇中に、「子どもを送って家の洗面所で鏡を見てたら、本当にくすんでて、たるんでて、くんでて。自分じゃない自分がそこにいて。すごくショックを受けて、このまま年齢を重ねると、きっと大変なことになるから、ここで自分の肌と向き合おうと思って、頑張ったのがきっかけですね」と振り返った。
美容に力を入れ始めたことで、「冒険することが怖くなくなった」と話す。「年齢を重ねるとどうしても保守的になりがちで、自分にはこれしか似合わないっていうので、もうそればっかりを使う。例えばアイシャドウでもファッションでも。でも肌が変わって、ドーンアップしてから、メイクやファッションの幅が広がって、“冒険している自分が好き”。そういった意味では、マインドも少し変わったかもしれないですね」と晴れやかな表情で実感を語った。
大沢は、1985年生まれ、大阪府出身。8歳で子役としてデビュー後、TV・ラジオ・イベントと幅広く活躍。日本テレビ『ヒルナンデス！』木曜レギュラー。3児の母（15歳・9歳・6歳）。夫は芸人・劇団ひとり。
