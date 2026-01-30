冷蔵庫の収納方法を変えるだけで、ムダな食費やフードロスを削減しつつ、普段の調理もスムーズになります。家事も家計もラクになる、「ロスゼロ冷蔵庫」のつくり方を、料理研究家として活動する島本美由紀さんに教えてもらいました。島本さんのアドバイスを参考に、冷蔵庫整理の基本ルールをチェックしてみましょう。

「食材を使いきる収納」でお金と時間のムダを予防

「冷蔵庫の中がごちゃごちゃだと、使い忘れや重複買いが起こり、食品ロス＝お金のムダにつながります」と話すのは、食品保存＆冷蔵庫収納アドバイザーの島本美由紀さん。

【実際の写真】冷蔵庫の中にあった大量の「ロス食材」

そこで目指したいのが、どこになにがあるかがひと目でわかる「ロスゼロ冷蔵庫」。

「食材を最後まで使いきれるようになり、食費もダウン。また食材の出し入れもラクになるので、家事の時短もかないます。冷蔵庫の収納を見直して、お金や時間のムダを防いでくださいね」（島本さん、以下同）

ありがちな冷蔵庫のお悩みを解決！

ESSEフレンズエディター・やまみさん（40代）のお悩みは、

・常にパンパンで取り出しにくい

・在庫が把握できずムダ買い続出

・食品がすぐ迷子に

の3つ。食材が取り出しにくい冷蔵庫を、島本さんがアップデート！

ロスゼロ冷蔵庫をつくるための「収納ルール4つ」

まずは冷蔵庫収納の基本を確認しましょう。

●1：グループ分けを意識する

調味料はドアポケットに入れるなど、食材を種類や目的ごとにまとめて収納すると、探す手間が省けて時短に。

●2：庫内全体がひと目で見渡せる

ドアをあけたら、どこになにがあるのかひと目でわかる状態が理想。使い忘れや、重複買いが防げます。

●3：トレーなどを使って取り出しやすく

奥のものが取り出しにくい棚の収納は、トレーを活用して引き出し式に。ドアをあける時間も短くなり、節電にも。

●4：冷蔵室は7割以下、冷凍室は7割以上

冷蔵室は冷気がうまく循環するよう、収納は7割以下に。逆に冷凍室は、7割以上の収納が冷凍効率を上げるコツ。

冷蔵庫整理に失敗しない！ロスゼロ冷蔵庫へのステップ

冷蔵庫整理の手順となる、4ステップを紹介。正しい順番で進めれば、だれでもロスゼロ冷蔵庫はつくれますよ。

●ステップ1：狭いスペースから始める

「冷蔵庫全部をキレイに！」と意気込み、一度でやろうとすると挫折する可能性大。

「ドアポケットだけ、野菜室だけ、など小さいところから、1か所ずつ始めることが成功のカギ」

●ステップ2：中身を全部出す

整理する場所を決めたら、入っているものをすべて庫外へ。

「まずは食材の全体量を把握することが大切です」

ついストックしがちな冷凍食品がいっぱい！

●ステップ3：「いるもの」「いらないもの」を仕分ける

賞味期限をチェックしながら、「いるもの」「いらないもの」に分類。

「迷ったら、食べたいか、食べたくないかで判断を」

●ステップ4：「いるもの」を庫内に戻す

食材を戻す際には、取り出しやすさと温度を意識。

「庫内でも温度に差があるので、適した場所に収納すると鮮度が長もちします」