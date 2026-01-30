お金と時間のムダが大幅に減る「冷蔵庫収納ルール」4つ。整理のコツは“一度に全部やらない”
冷蔵庫の収納方法を変えるだけで、ムダな食費やフードロスを削減しつつ、普段の調理もスムーズになります。家事も家計もラクになる、「ロスゼロ冷蔵庫」のつくり方を、料理研究家として活動する島本美由紀さんに教えてもらいました。島本さんのアドバイスを参考に、冷蔵庫整理の基本ルールをチェックしてみましょう。
「食材を使いきる収納」でお金と時間のムダを予防
「冷蔵庫の中がごちゃごちゃだと、使い忘れや重複買いが起こり、食品ロス＝お金のムダにつながります」と話すのは、食品保存＆冷蔵庫収納アドバイザーの島本美由紀さん。
そこで目指したいのが、どこになにがあるかがひと目でわかる「ロスゼロ冷蔵庫」。
「食材を最後まで使いきれるようになり、食費もダウン。また食材の出し入れもラクになるので、家事の時短もかないます。冷蔵庫の収納を見直して、お金や時間のムダを防いでくださいね」（島本さん、以下同）
ありがちな冷蔵庫のお悩みを解決！
ESSEフレンズエディター・やまみさん（40代）のお悩みは、
・常にパンパンで取り出しにくい
・在庫が把握できずムダ買い続出
・食品がすぐ迷子に
の3つ。食材が取り出しにくい冷蔵庫を、島本さんがアップデート！
ロスゼロ冷蔵庫をつくるための「収納ルール4つ」
まずは冷蔵庫収納の基本を確認しましょう。
●1：グループ分けを意識する
調味料はドアポケットに入れるなど、食材を種類や目的ごとにまとめて収納すると、探す手間が省けて時短に。
●2：庫内全体がひと目で見渡せる
ドアをあけたら、どこになにがあるのかひと目でわかる状態が理想。使い忘れや、重複買いが防げます。
●3：トレーなどを使って取り出しやすく
奥のものが取り出しにくい棚の収納は、トレーを活用して引き出し式に。ドアをあける時間も短くなり、節電にも。
●4：冷蔵室は7割以下、冷凍室は7割以上
冷蔵室は冷気がうまく循環するよう、収納は7割以下に。逆に冷凍室は、7割以上の収納が冷凍効率を上げるコツ。
冷蔵庫整理に失敗しない！ロスゼロ冷蔵庫へのステップ
冷蔵庫整理の手順となる、4ステップを紹介。正しい順番で進めれば、だれでもロスゼロ冷蔵庫はつくれますよ。
●ステップ1：狭いスペースから始める
「冷蔵庫全部をキレイに！」と意気込み、一度でやろうとすると挫折する可能性大。
「ドアポケットだけ、野菜室だけ、など小さいところから、1か所ずつ始めることが成功のカギ」
●ステップ2：中身を全部出す
整理する場所を決めたら、入っているものをすべて庫外へ。
「まずは食材の全体量を把握することが大切です」
ついストックしがちな冷凍食品がいっぱい！
●ステップ3：「いるもの」「いらないもの」を仕分ける
賞味期限をチェックしながら、「いるもの」「いらないもの」に分類。
「迷ったら、食べたいか、食べたくないかで判断を」
●ステップ4：「いるもの」を庫内に戻す
食材を戻す際には、取り出しやすさと温度を意識。
「庫内でも温度に差があるので、適した場所に収納すると鮮度が長もちします」